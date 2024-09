Escolhas de recuperação de hóquei de fantasia – Defensores para recrutar

Assim como os atacantes, há defensores que passarão por uma calmaria em suas carreiras de fantasy, apenas para retornar mais uma vez à proeminência. Mas, dada a safra atual de defensores que passam por um vale em sua produção de fantasy, a questão relevante conforme nos dirigimos para a temporada 2024-25 será: esse declínio é permanente?

Usando apenas jogadores com um limite de 1,7 pontos de fantasia por jogo (FPPG) na carreira, houve 41 defensores diferentes nas últimas 15 temporadas que experimentaram uma queda de pelo menos 0,35 FPPG de temporada para temporada, apenas para depois se recuperarem para acima de sua média de carreira em uma temporada subsequente. Alguns deles fizeram isso mais de uma vez.

É um total menor do que os atacantes que experimentaram a mesma queda. Os defensores tendem a ser um pouco mais estáveis, o que faz sentido, pois eles normalmente têm mais estatísticas de contagem impulsionando seus pontos de fantasia (acertos, chutes bloqueados). Mas apenas 41 conseguindo se recuperar desde 2009-10, em escala, não é muito. No mesmo período de 15 temporadas, 239 defensores únicos terminaram entre os 60 primeiros entre seus pares em pontos de fantasia.

Para identificar tendências, vamos dar uma olhada mais de perto em algumas das temporadas de recuperação bem-sucedidas da memória recente.

Na temporada final de Justin Faulk com o Carolina Hurricanes em 2018-19, ele registrou 1,81 FPPG (contra sua marca de carreira de 1,77). Sua primeira campanha com o St. Louis Blues em 2019-20 o viu despencar para 1,22 FPPG e cair das listas de fantasia. Mas Faulk voltou com força total em 2020-21 com 1,85 FPPG. Embora possamos apontar para uma mudança no parceiro de defesa, Alex Pietrangelo jogou com ele na temporada baixa e Torey Krug em sua campanha de recuperação – ambos defensores de qualidade. Seu tempo de gelo pode ter sido o maior fator, tendo caído para 20:34 em sua primeira temporada com o Blues, mas depois voltou para 24:16 em 2020-21.

Kris Letang teve várias temporadas de ioiô em sua carreira. Ele tem uma marca de 2,25 FPPG no geral. Em 2012-13, ele postou 2,66 FPPG, caiu para 2,15 em 2013-14 e então voltou para 2,45 em 2014-15. Da mesma forma, ele conseguiu 2,46 em 2016-17, caiu para 1,99 em 2017-18 e voltou para 2,62 em 2018-19. Claro, ele só conseguiu jogar 72% de todos os jogos possíveis da temporada regular naquele período, então algumas lesões certamente desempenharam um papel. Morgan Rielly oscilou de forma semelhante com seu FPPG, postando 1,78, 2,29, 1,77, 1,70, 2,02, 1,78 e 2,37 desde 2017-18. Ele esteve um pouco mais saudável nesse período do que Letang, jogando em 89% dos jogos.

Dennis Wideman teve uma marca de 1,88 FPPG na carreira, mas a superou na temporada de 2013 encurtada pelo lockout com 2,14 FPPG, sua primeira temporada com o Calgary Flames. A temporada seguinte foi marcada por lesões, incluindo uma mão quebrada, quando ele tropeçou para 1,77 FPPG e o Flames terminou na parte inferior da classificação. Na temporada seguinte, Wideman postou 2,50 FPPG e o Flames disparou para a segunda rodada dos playoffs. Vemos aqui uma combinação de lesões e valor da equipe desempenhando um papel no ressurgimento de Wideman.

MacKenzie Weegar é um exemplo de necessidade de algum tempo de adaptação com um novo time. Ele teve 2,13 FPPG em 2021-22 com o Florida Panthers, depois caiu para 1,61 FPPG em sua primeira temporada com o Calgary Flames. Então, no ano passado, ele voltou a disparar com 2,69 FPPG.

Tudo isso para dizer que não há uma fórmula precisa para explicar por que a produção de FPPG cairá e depois retornará.

Quando se trata de jogadores atuais que viram uma queda no FPPG na temporada passada, três se destacam porque há qualidades-chave que eles compartilham: Eles tiveram carreiras épicas de fantasia e estão ficando mais velhos. Isso é uma queda ou o declínio se tornou constante e permanente?

Ao procurar uma queda, estamos comparando o FPPG da temporada passada com o FPPG combinado das temporadas 2021-22 e 2022-23.

Os grandes

Erik Karlsson, D, Pinguins de Pittsburgh (FPPG 2021-23: 2,23, FPPG da última temporada: 1,83): Começaremos com Karlsson, que é o mais novo dos nossos três maiores declínios de fantasia da última temporada, com 34 anos. De 2013-14 a 2016-17, em todas as quatro temporadas, apenas Alex Ovechkin teve mais pontos de fantasia entre os patinadores (e foi apenas mais um ponto de fantasia; 847,1 para Ovechkin e 846,1 para Karlsson). Então Karlsson se tornou comum enquanto lutava contra lesões por muitas das cinco temporadas seguintes, apenas para voltar rugindo com sua campanha vencedora do Troféu Norris de 2022-23, que o viu terminar em 11º lugar entre os patinadores em pontos de fantasia. A troca para os Penguins então nos deixou esperançosos de que ele poderia continuar a fazer acrobacias em times adversários enquanto jogava com um elenco de apoio mais forte. Bem, todos nós sabemos como foi; o jogo de poder dos Penguins secou e eles perderam os playoffs, assim como o San Jose Sharks.

E agora? Bem, precisamos falar sobre o próximo jogador também.

Kris Letang, D, Pittsburgh Penguins (FPPG 2021-23: 2,39, FPPG da última temporada: 1,98): Aos 37 anos, Letang também caiu na produção de fantasia na temporada passada. Bem, pelo menos em FPPG. A temporada passada foi a primeira vez desde a temporada 2017-18 que Letang caiu abaixo de 2,0 FPPG — mesmo que apenas um pouco. Letang cedeu seu papel de longa data como quarterback de power-play dos Penguins para o Karlsson que chegava, mas ainda terminou com mais pontos de fantasia porque a vantagem lutou.

Então as perguntas são: Esses dois veteranos defensores do Pens podem ajudar a recuperar o time, o power play e, como resultado, eles mesmos? E onde devemos recrutá-los no fantasy?

A primeira coisa a notar é que o número de D que conseguem terminar entre os 60 melhores em sua posição em pontos de fantasia com 35 anos ou mais foi limitado a apenas 66 jogadores desde 2009-10. E são apenas 41 se você também filtrar por eles entre os 100 melhores patinadores no geral. Se formos para a idade de Letang, cai para apenas 16 D que conseguiram temporadas entre os 100 melhores com 37 anos ou mais nos últimos 15 anos — e isso inclui o próprio Letang na temporada passada, quando terminou em 65º.

Então Karlsson é a opção preferida dos dois, sem dúvida. Há alguma vantagem aqui se as dificuldades de power-play dos Penguins puderem ser confinadas à temporada passada. Talvez Karlsson siga o caminho de recuperação de Weegar — como em, ele só precisava de uma temporada para se ajustar ao seu novo ambiente e voltará a vencer o mundo novamente. Certamente parte desta offseason foi o planejamento dos treinadores dos Pens sobre como fazer Karlsson, Sidney Crosby e Evgeni Malkin terem química quando for cinco contra quatro. Karlsson deve ser considerado em drafts perto do topo da segunda divisão da defesa — então quando os prováveis ​​12 melhores estiverem claramente fora do tabuleiro — pois ainda há muita recompensa potencial.

Quanto a Letang, bem, ele provavelmente ainda será um trunfo útil no fantasy, mas o lado positivo não está mais lá, com Karlsson assumindo o comando com vantagem.

Veredito: Karlsson ainda é seguro para manter ou recrutar no fantasy, mas não se precipite pensando que Letang ainda tem coisas boas no fantasy.

Brent Burns, D, Carolina Hurricanes (FPPG 2021-23: 2,06, FPPG da última temporada: 1,58): O que nos leva a Burns, que fará 40 anos antes do final da temporada. Quando se trata de defensores que postaram uma temporada de fantasia top 100 com 39 anos ou mais nos últimos 15 anos, aqui está a lista: Nicklas Lidstrom duas vezes, Zdeno Chara duas vezes e Sergei Gonchar uma vez. Dessas cinco temporadas, apenas a campanha de Lidstrom de 2010-11 foi melhor do que 68º no geral. Então, para Burns cair abaixo da relevância da fantasia na temporada passada e então se recuperar de forma significativa parece muito rebuscado.

Mas aqui está a questão: os Hurricanes ainda terão um power play perigoso e Burns ainda tem uma chance de ancorá-lo. Os Hurricanes podem acabar indo com Shayne Gostisbehere como especialista na vantagem, mas eles tiveram Tony DeAngelo na temporada passada para desempenhar um papel semelhante e ainda foram com Burns para a grande maioria dos minutos. Esse é realmente o problema; Burns ou Gostisbehere terão algum valor de fantasia nesta temporada, provavelmente não ambos. Para o meu valor de recrutamento, vou com Gostisbehere.

Veredito: Você provavelmente não se arrependerá de não ter Burns em seu elenco nesta temporada.

Alguns outros

Devon Toews, do Colorado Avalanche, pode ser um jogador consistente na sua escalação. Dustin Bradford/Ícone Sportswire

Devon Toews, D, Colorado Avalanche (FPPG 2021-23: 2,02, FPPG da última temporada: 1,75): Este pode ser apenas um caso de um FPPG inflado de uma temporada, fazendo Toews parecer que caiu na produção. Seu ano de carreira de 13 gols e 57 pontos em apenas 66 jogos em 2021-22 realmente estoura sua tabela de FPPG, mas na realidade ele terminou cada uma das últimas três temporadas com entre 139 e 155 pontos de fantasia, o que é uma projeção justa para outra temporada com Cale Makar como seu parceiro de defesa.

Adam Larsson, D, Seattle Kraken (FPPG 2021-23: 1,82, FPPG da última temporada: 1,57): Chegando ao seu próprio nível como um herói bloqueador de arremessos em 2020-21, Larsson teve três temporadas de relevância na fantasia, terminando entre 64º e 113º no geral em pontos de fantasia até a temporada passada, quando caiu para 170º. Ainda com 31 anos para começar a temporada, Larsson acaba de renovar com uma extensão de quatro anos com o Kraken. Ele ainda terá muitos minutos e é uma boa aposta para se recuperar de suas formas relevantes de fantasia.

Aaron Ekblad, D, Panteras da Flórida (FPPG 2021-23: 2,07, FPPG da última temporada: 1,41): Tem sido fácil ficar para baixo em Ekblad ultimamente, já que lesões e outros jogadores o empurraram para baixo na tabela de profundidade. Mas o momento nunca foi melhor para um ressurgimento. Ainda em seu auge aos 28 anos, Ekblad recebeu um adiamento dos dois jogadores à sua frente na tabela de profundidade de power-play sendo espremidos para fora da Flórida; Brandon Montour assinou em Seattle e Oliver Ekman-Larsson em Toronto. Ele é atualmente a melhor opção para a vantagem. Se Ekblad puder se manter saudável, este pode finalmente ser o ano da carreira que estávamos esperando.

Tony DeAngelo, D, (agente livre) (FPPG 2021-23: 1,82, FPPG da última temporada: 0,99): Há opções mínimas para DeAngelo encontrar um lar que lhe daria tempo de jogo e o tornaria um trunfo de fantasia, apesar do fato de que ele ainda tem potencial como especialista em power-play. DeAngelo precisaria da combinação certa de um time que pode se dar ao luxo de lhe dar minutos mínimos de força igual e ainda precisa de um potencial aumento para a vantagem. Uma pequena lista de locais de pouso de qualidade pode ser limitada aos Sharks e talvez, se você quiser suspender a descrença, ao Minnesota Wild ou aos Panthers. Todos os outros já têm um grupo defensivo que provavelmente enfrentaria a subtração por sua adição.

Tyson Barrie, D, (agente livre, teste com o Calgary Flames) (FPPG 2021-23: 1,67, FPPG da última temporada: 1,23): Mesmo que Barrie faça parte do elenco do Flames, ele precisaria de tempo de power-play para atingir seu potencial de fantasia. É difícil imaginar isso com Weegar e Rasmus Andersson como opções.

