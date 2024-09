Escolhas do College Football Playoff após a Semana 1

Depois de um aperitivo tentador na Semana 0, o futebol universitário retornou a todo vapor no fim de semana de feriado. Estamos a meses do primeiro ranking do College Football Playoff, mas alguns dos melhores times apareceram em grande estilo.

Mais votos nos cinco primeiros lugares Times (Recorde) Votos Geórgia (1-0) 14/14 Miami (1-0) 14/14 Estado de Ohio (1-0) 13/14 Utah (1-0) 8/14 Alabama (1-0) 6/14 Notre Dame (1-0) 5/14 Texas (1-0) 4/14 Estado de Oklahoma (1-0) 3/14 Estado do Kansas (1-0) 2/14

A semana 1 apresentou uma boa mistura de grandes nomes em confrontos intraconferências e jogos de aquecimento. O Georgia Bulldogs, o time mais bem classificado no AP Top 25, engarrafaram o No. 14 Clemson Tigers. Na vitória por 34-3, o quarterback da UGA Carson Beck teve 278 jardas de passe e dois touchdowns, enquanto a defesa dos Bulldogs manteve os Tigers sem um touchdown pela primeira vez desde 2021. O No. 2 Ohio State Buckeyes, No. 4 Texas Longhorns, No. 5 Alabama Crimson Tide e No. 6 Ole Miss Rebels esmagaram oponentes não classificados fora da conferência. O Oregon Ducks, classificado como No. 3 na semana passada, começou devagar antes de segurar para uma vitória de 24-14 sobre o Idaho Vandals. Antes de sábado, o Oregon havia derrotado os oponentes do FCS por uma média de 43,6 pontos por jogo.

No total, as seis melhores equipes do AP Top 25 venceram por um placar combinado de 301-23.

No jogo principal do fim de semana, o Notre Dame Fighting Irish, nº 7 no ranking, e o nº 20 Texas A&M Aggies jogaram um jogo difícil e defensivo. Depois de trocar field goals no primeiro tempo, o Irish e o Aggies igualaram os placares no segundo tempo até que o placar de 21 jardas de Jeremiyah Love com menos de dois minutos para o fim deu a vitória ao Notre Dame. Foi apenas o segundo touchdown da carreira de Love e seu primeiro contra um oponente do FBS. A defesa do Irish limitou os Aggies a 246 jardas totais, o menor número desde o início da temporada passada.

Outros times no top 20 e favoritos da conferência mostraram por que eles poderiam se encontrar no campo expandido de playoffs de 12 times. O No. 19 Miami Hurricanes teve um dos maiores resultados do fim de semana com uma vitória de 41-17 sobre o Florida Gators. O quarterback dos Canes, Cam Ward, lançou para 385 jardas e três touchdowns. O No. 8 Penn State Nittany Lions mostrou o potencial de big play que estava faltando em 2023. Em uma vitória de 34-12 sobre o West Virginia Mountaineers, Penn State teve duas pontuações de 40 ou mais jardas. Teve três dessas pontuações em toda a temporada passada.

Aqui estão as 12 principais escolhas dos nossos especialistas para os playoffs do futebol universitário (os campeões da conferência Power 4 ficam com as quatro primeiras colocações):

As 12 principais escolhas dos playoffs, por classificação (lembre-se, os quatro principais vencedores da conferência recebem as quatro principais classificações e um quinto vencedor da conferência tem entrada garantida no campo)

Andréa Adelson: 1. Geórgia 2. Ohio State 3. Miami 4. Kansas St. 5. Alabama 6. Texas 7. Notre Dame 8. USC 9. Penn St 10. Ole Miss 11. Missouri 12. Memphis

Kyle Bonagura: 1. Geórgia 2. Ohio State 3. Utah 4. Miami, 5. Alabama 6. Texas 7. Notre Dame 8. Oregon 9. Michigan 10. Ole Miss 11. Arizona 12. Boise State

Bill Connelly: 1. Geórgia 2. Penn State 3. Miami 4. Oklahoma State 5. Texas 6. Alabama 7. Notre Dame 8. Ohio State 9. Missouri 10. Ole Miss 11. Oregon 12. Memphis

David Hale: 1. Geórgia 2. Estado de Ohio 3. Miami 4. Kansas 5. Notre Dame 6. Texas 7. Oregon 8. Alabama 9. Estado de Penn 10. Ole Miss 11. Utah 12. Memphis

Eli Lederman: 1. Geórgia 2. Estado de Ohio 3. Miami 4. Estado de Kansas 5. Notre Dame 6. Texas 7. Oregon 8. Estado de Penn 9. Ole Miss 10. Alabama 11. Missouri 12. Memphis

Chris Baixo: 1. Geórgia 2. Ohio State 3. Miami 4. Utah 5. Alabama 6. Texas, 7. Notre Dame, 8. Penn State 9. Ole Miss 10. Tennessee 11. Oregon 12. UNLV

Harry Lyles Jr.: 1. Geórgia 2. Ohio State 3. Miami 4. Utah 5. Texas 6. Alabama 7. Notre Dame 8. Penn State 9. Missouri 10. Ole Miss 11. Oregon 12. Memphis

Ryan McGee: 1. Geórgia 2. Estado de Ohio 3. Utah 4. Miami 5. Alabama 6. Texas 7. Notre Dame 8. Oregon 9. Estado da Carolina do Norte 10. Ole Miss 11. Kansas 12. Estado de Boise

Max Olson: 1. Geórgia 2. Estado de Ohio 3. Miami 4. Estado de Oklahoma, 5. Alabama 6. Texas 7. Notre Dame 8. Ole Miss 9. Oregon 10. Estado de Penn 11. Utah 12. Estado de Boise

Adam Rittenberg: 1. Geórgia 2. Estado de Ohio 3. Miami 4. Utah 5. Notre Dame 6. Alabama 7. Estado de Penn 8. Texas 9. Ole Miss 10. Estado de Kansas 11. Oregon 12. Memphis

Marca Schlabach: 1. Geórgia 2. Ohio State 3. Miami 4. Utah, 5. Alabama 6. Texas 7. Notre Dame 8. Penn State 9. Ole Miss 10. Oregon 11. Kansas 12. Memphis

Jake Trotter: 1. Geórgia 2. Estado de Ohio 3. Miami 4. Estado de Oklahoma 5. Texas 6. Notre Dame 7. Oregon 8. Estado de Penn 9. Alabama 10. Ole Miss 11. Estado de Kansas 12. Estado de Boise

Paulo Uggetti: 1. Geórgia 2. Ohio State 3. Miami 4. Utah 5. Notre Dame 6. Texas 7. Alabama 8. Oregon 9. Kansas 10. Ole Miss 11. USC 12. Boise State

Dave Wilson: 1. Geórgia 2. Estado de Ohio 3. Miami 4. Utah 5. Notre Dame 6. Alabama 7. Texas 8. Estado de Penn 9. Ole Miss 10. Oregon 11. Estado de Oklahoma 12. Estado de Boise