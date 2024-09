Escritório de advocacia representando mais de 50 supostas vítimas em processo contra Diddy

Advogado Tony Buzzbee fez algumas alegações sérias no IG de sua empresa … dizendo que o grupo de homens e mulheres que se apresentaram têm histórias “comoventes” sobre o que aconteceu nas supostas festas “Freak Off” de Diddy. Ele detalhou as supostas violações “incompreensíveis” contra eles como “devassidão e depravação, impostas por pessoas poderosas contra menores e fracos”.

Como vimos, as notórias supostas festas “Freak Off” de Diddy estão no centro de a acusação federal por tráfico sexual, sequestro e extorsão. Você pode conferir tudo no último documento do TMZ, “The Downfall of Diddy: The Indictment”. transmitindo agora é Tubi.