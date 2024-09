Espanha 4-1 Suíça (8 de setembro de 2024) Análise do jogo

O espanhol Fabián Ruiz marcou duas vezes quando seu time de 10 homens derrotou a Suíça por 4 a 1 sob chuva torrencial em Genebra, garantindo sua primeira vitória no Grupo Quatro da Liga das Nações A neste domingo e infligindo a segunda derrota consecutiva aos anfitriões.

A Espanha, vencedora da Euro 2024, empatou em 0 a 0 com a Sérvia na abertura do grupo, mas encontrou o ritmo em um início rápido no Stade de Geneve, quando Joselu e Ruiz colocaram a equipe na frente por 2 a 0 em 13 minutos.

O cartão vermelho para o zagueiro espanhol Robin Le Normand após 20 minutos foi um revés e colocou a Suíça no jogo, com Zeki Amdouni marcando um gol antes do intervalo.

Mas enquanto os suíços pressionavam em busca do empate no final, Ruiz marcou seu segundo gol e Ferran Torres também marcou, enquanto a Espanha atacava os anfitriões com contra-ataques rápidos.

“Se tem uma coisa da qual gosto de me gabar, é o orgulho que sempre senti por este time”, disse o técnico da Espanha, Luis de la Fuente. “Quando essas circunstâncias acontecem, a gente se sente mais orgulhoso.

“Com 10 homens conseguimos interpretar o jogo de forma magistral. Estou muito orgulhoso desta equipe e a cada dia vemos que continuamos a crescer e que podemos melhorar.”

A Suíça perdeu por 2 a 0 para a Dinamarca na estreia do seu grupo na quinta-feira, então já está em desvantagem e lamentará dois gols anulados e um recurso de pênalti que foi rejeitado.

A Espanha estava na frente em quatro minutos quando Lamine Yamal, de 17 anos, fez jogadas arriscadas pela direita e avançou em direção à linha de fundo antes de cruzar com destreza para Joselu marcar de cabeça.

Jogadores da Espanha comemoram após marcar um gol contra a Suíça na Liga das Nações.

Becir Omeragic pensou ter empatado minutos depois, mas o esforço foi anulado por um toque de mão de Remo Freuler na jogada.

A Espanha dobrou a vantagem em um início animado, quando o chute inicial de Nico Williams foi defendido pelo goleiro Gregor Kobel e a bola sobrou para Ruiz, que chutou forte para o fundo da rede.

Os visitantes ficaram reduzidos a 10 homens no meio do primeiro tempo, quando Breel Embolo foi contido por Le Normand, que ameaçou fugir do ataque, e o espanhol recebeu um cartão vermelho direto do árbitro Irfan Peljto.

Depois que a falta cobrada por Amdouni bateu no travessão, o atacante encontrou o fundo das redes cinco minutos antes do intervalo, marcando um gol de curta distância.

A Suíça achou que deveria ter marcado um pênalti no final do primeiro tempo, quando a bola atingiu Lamine Yamal no braço, mas o árbitro mandou continuar.

Amdouni pensou ter marcado novamente em outro escanteio, mas a bola saiu de jogo e o esforço foi anulado.

A Espanha garantiu os pontos com um terceiro gol no contra-ataque, quando Torres foi liberado e seu cruzamento foi finalizado por Ruiz no canto mais distante. Torres então marcou o quarto gol para dar mais brilho à vitória confortável.

“Os gols que sofremos foram desnecessários”, disse o zagueiro suíço Manuel Akanji. “Houve erros de comunicação, e os gols saíram muito facilmente. Quando estávamos perdendo por 2 a 0, fomos bem. Eles tiveram muita dificuldade para defender Breel.

“No segundo tempo, não fizemos todas as coisas boas que fizemos no primeiro tempo. Enfrentamos contra-ataques e fomos punidos. No geral, não fizemos o suficiente.”