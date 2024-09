ESPN Fantasy Basketball 101 – Como jogar

Você ama basquete. Você acompanha a NBA, torce pelo seu time favorito e não conseguia acreditar nas jogadas que Victor Wembanyama fez como novato na temporada passada em San Antonio.

Nunca houve um momento melhor para mergulhar direto no jogo da fantasia.

Imagine ter Stephen Curry no seu time quando ele começa a fazer 3 pontos e leva você à vitória. Ou como é ter Paolo Banchero no seu time quando ele enche a planilha de estatísticas e leva seu jogo a outro nível no terceiro ano.

Na verdade, muitos dos que jogaram basquete fantasy ao longo dos anos podem se lembrar de jogos específicos que certos jogadores tiveram para eles. Uma noite de pontuação épica de Jayson Tatum, outra joia de Tyrese Haliburton ou um esforço monstruoso de Anthony Davis.

Tão divertido. Tão, tão divertido!

Se você não é um especialista, não se preocupe — temos tudo o que você precisa saber sobre como entrar em uma liga e recrutar um time vencedor. Mesmo se você for um iniciante total, você ainda terá as ferramentas para experimentar a alegria do fantasy basketball como milhões fazem todo ano.

Cada liga de basquete fantasy é diferente. Embora existam regras e configurações básicas que se aplicam a todos os jogadores (você aprenderá sobre elas abaixo), cada liga assume sua própria identidade com base em configurações como tamanho do elenco, pontos de lesão, categorias de estatísticas e outras especificidades.

Nós encorajamos você a entrar ou começar uma liga que se encaixe no que você está procurando. Se você quer ser mais casual e definir suas escalações uma vez por semana, encontre uma liga que use mudanças de escalação semanais. Se você é um pouco mais obstinado com tudo isso e quer poder adicionar e remover jogadores e criar novas escalações diariamente, esse é o tipo de liga que você deve entrar.

O ponto principal é fazer o que é divertido para você. Encontre uma liga que o mantenha sintonizado para assistir seus jogadores todas as noites.

Com isso em mente, reunimos o ESPN Fantasy Basketball 101 para lhe dar uma visão geral de como começar, como se preparar para o seu draft e como jogar durante a temporada.

Agora é hora de você se inscrever e participar da diversão!

Começando

Perguntas frequentes sobre o Fantasy Basketball da ESPN

Clique aqui para uma referência rápida sobre perguntas básicas relacionadas ao jogo.

Como se inscrever no aplicativo ESPN Fantasy

Você foi convidado para uma liga de Fantasy Basketball da ESPN? Você quer criar a sua própria como League Manager? Temos instruções completas para você aqui.

Como se inscrever on-line

Não importa se você foi convidado para participar de uma liga já existente ou deseja criar a sua própria como Gerente de Liga, você encontrará tudo o que precisa para fazer isso aqui.

Configurações da liga

Se você criou sua própria liga, precisará garantir que todas as regras e configurações da sua liga — incluindo tamanho do elenco, pontuação, cronogramas de temporada regular e cronogramas de playoffs — sejam do seu agrado. Temos todos os detalhes de como fazer isso aqui.

Você se inscreveu, e agora?

Confira as páginas da sua liga e da sua equipe

É hora de aprender mais sobre suas páginas de liga e equipe, para que você saiba onde tudo está. Nós cobrimos você com um tour detalhado aqui.

Conheça suas regras

Isso pode parecer incrivelmente básico, mas até mesmo jogadores veteranos de fantasy basketball muitas vezes assumem que conhecem as regras da liga, mesmo quando não conhecem. O resultado de ignorar uma regra pode ser caro, então certifique-se de conhecer as regras antes do seu draft.

Vá para a página da sua liga de fantasy basketball, clique em League, depois em Settings. Aqui, você poderá encontrar todas as regras que estão em vigor para sua liga nesta temporada. Isso inclui construção de escalação, pontuação, cronograma, estrutura de playoff e muito mais.

Reserve um tempo para revisar cuidadosamente cada seção. Para ter certeza de que você entende o pensamento por trás de cada regra, confira nossa visão geral das Configurações da Liga.

Preparação de rascunho

Um bom draft vai colocá-lo em posição de ter uma temporada de sucesso, e reservar um tempo para se preparar com antecedência é essencial. Isso inclui formular estratégias e imprimir classificações que reflitam o formato de pontuação da sua liga.

Não se preocupe, temos tudo o que você precisa com classificações personalizadas de especialistas e estratégias de draft no kit de draft do ESPN Fantasy Basketball.

Preparação de rascunho automático

Se você não planeja participar de um draft ao vivo, tudo bem. Nosso sistema fará o draft automaticamente para você.

Ainda assim, você tem a opção de orientar como nosso sistema irá selecionar seu time. Vá para sua página de Time e clique em “Editar Estratégia de Seleção Automática”. Aqui, você pode decidir quais posições de jogadores você gostaria de escolher em quais partes do draft e quantos jogadores em cada posição você quer selecionar no geral.

Rascunhos simulados

Drafts simulados são simplesmente drafts de prática que não contam para nada. É uma ótima maneira de se acostumar com o software de draft da ESPN, certificar-se de que sabe como tudo funciona e testar diferentes estratégias. Por exemplo, isso pode significar draftar um armador na primeira rodada em vez de draftar um ala na Rodada 1 e esperar por um armador até a quarta rodada.

Esses drafts de prática também permitem que você veja quais jogadores estão indo mais alto do que o esperado e quais estão rotineiramente caindo uma ou duas rodadas (ou mais). Esse é um conhecimento extremamente útil que você pode levar com você no seu draft real e usar a seu favor, evitando aqueles jogadores “escorregando” até rodadas posteriores, quando você tem uma boa ideia de que eles ainda estarão disponíveis.

Para uma visão geral de como tudo funciona na sala de recrutamento da ESPN, clique neste link.

O rascunho

O dia do draft é o dia mais emocionante da temporada, porque é quando seu time passa de um plano para uma realidade. É quando você finalmente tem a chance de reunir o grupo de jogadores que você vai torcer por toda a temporada. Claro, você sempre pode adicionar e remover jogadores ao longo do ano, mas o draft ainda é a parte mais fundamental do seu elenco e você quer ter certeza de que não vai perder seus melhores jogadores.

Se você se preparou para seu draft lendo sobre jogadores e estratégias, e participando de vários mock drafts, você está no caminho para o sucesso. Acredite em seus palpites e não olhe para trás.

Para que tudo corra da melhor forma possível, siga estas regras úteis.

A temporada está começando, que comece a diversão!

Negociação

Na maioria das ligas, há pelo menos alguns gerentes que gostam da arte do acordo. Se você é uma dessas pessoas, negociar será um dos aspectos mais divertidos do fantasy basketball. Quando bem feito, é uma ótima oportunidade de melhorar seu elenco enquanto se livra de alguém que você talvez não queira ou não precise mais.

Há vários fatores importantes a serem lembrados. Você deve olhar para a escalação do time com o qual está negociando e entender quais jogadores, se houver, esse gerente pode estar disposto a abrir mão. Por exemplo, não seria sensato fazer uma oferta de troca por um armador em um time que está lutando contra lesões e com apenas um armador saudável. Além disso, embora você nunca queira enviar sua melhor oferta de troca com sua primeira proposta, tome cuidado para não oferecer muito pouco. Isso pode ser ofensivo para o outro gerente e pode levar essa pessoa não apenas a recusar sua oferta, mas a encerrar todas as futuras negociações com você.

Estratégias na temporada

Além da negociação, há outros fatores a serem considerados durante a temporada, como como gerenciar seus jogos disputados em ligas roto, como abordar playoffs frente a frente e como trabalhar melhor o waiver wire. Confira a seção de estratégias na temporada do nosso kit de draft.

Etiqueta do basquete fantasia

A cada poucos anos, não importa em que tipo de liga você esteja, você encontrará alguém que causa problemas. Às vezes, é xingamento no quadro de mensagens e ser um valentão. Outras vezes, é um fluxo constante de ofertas de troca selvagens e transações questionáveis. Esteja você em uma liga hipercompetitiva ou apenas tentando se divertir casualmente, você quer evitar ser assim ou ter outros em sua liga que se comportem assim.

Em termos gerais, isso significa apenas seguir a regra de ouro: trate os outros da maneira como você gostaria de ser tratado na sua liga.