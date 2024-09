Estado da Flórida sai da pesquisa AP Top 25 após início de 0-2

O Florida State caiu da pesquisa de futebol universitário da Associated Press na terça-feira após começar a temporada com 0-2, tornando-se apenas o terceiro time a ir do top 10 da pré-temporada para não classificado na primeira pesquisa da temporada regular desde que a classificação foi expandida para 25 em 1989.

Georgia permaneceu em primeiro lugar, recebendo 57 votos de primeiro lugar após começar a temporada com uma vitória esmagadora sobre o então nº 14 Clemson. Os Tigers se mantiveram em 25º.

Ohio State é o nº 2 com cinco votos de primeiro lugar. O nº 3 Texas e o nº 4 Alabama subiram uma posição cada, colocando três times da Southeastern Conference entre os quatro primeiros, junto com a Georgia.

O número 5 Notre Dame subiu duas posições após abrir a temporada com uma vitória sobre o então número 20 Texas A&M, que caiu no ranking.

Florida State tem sido a maior decepção do início da temporada. O atual campeão da Atlantic Coast Conference perdeu um jogo da Semana 0 em Dublin, Irlanda, para o rival da ACC Georgia Tech e depois perdeu outro jogo da liga na segunda-feira à noite em casa para o Boston College.

Nenhum outro time Top 25 da pré-temporada deste ano perdeu para um oponente não classificado para abrir a temporada. O Florida State fez isso duas vezes como favorito de dois dígitos.

Os outros 10 melhores times da pré-temporada que caíram completamente do Top 25 após a Semana 1 nos últimos 35 anos foram Michigan em 2007, após perder para o Appalachian State como número 5, e Clemson em 2008. Os Tigers estavam em número 9, mas abriram com uma derrota esmagadora para o Alabama e caíram para fora do ranking.

Os 25 principais da Associated Press Votos de primeiro lugar entre parênteses 1. Geórgia (57) 1-0 2. Rua Ohio (5) 1-0 3. Texas 1-0 4. Alabama 1-0 5. Notre Dame 1-0 6. Mississipi 1-0 7. Óregon 1-0 8. Rua Penn. 1-0 9. Missouri 1-0 10. Michigan 1-0 11. Utah 1-0 12. Miami 1-0 13. Sul da Califórnia 1-0 14. Tennessee 1-0 15. Oklahoma 1-0 16. Rua Oklahoma. 1-0 17. Rua Kansas. 1-0 18. Universidade Estadual da Louisiana 0-1 19. Kansas 1-0 20. Arizona 1-0 21. Iowa 1-0 22. Louisville 1-0 23. Tecnologia da Geórgia 2-0 24. Estado da Carolina do Norte 1-0 25. Clemson 0-1

O Mississippi permaneceu em 6º lugar. O Oregon caiu quatro posições para 7º depois de vencer um jogo acirrado com o Idaho. O Penn State permaneceu em 8º lugar. O Missouri subiu duas posições para 9º lugar, dando à SEC cinco times no top 10. O Michigan caiu uma posição para 10º lugar.

O início de 2-0 do Georgia Tech classificou os Yellowjackets, número 23, pela primeira vez desde 2015.

Pontos de votação

Como o Florida State começou sua temporada uma semana antes da maioria do país, eles se tornaram um clube exclusivo de times que começaram suas temporadas com 0-2, com cada derrota ocorrendo quando estavam classificados entre os 10 primeiros.

Notre Dame foi a última a fazer isso em 2022, quando o Fighting Irish começou a temporada em 5º lugar, perdeu para o nº 2 Ohio State na abertura e foi derrotado em casa na semana seguinte pelo Marshall enquanto estava em oitavo lugar. O Irish foi para o final com 9-4.

Ohio State abriu a temporada de 1986 na nona colocação e perdeu jogos consecutivos para oponentes classificados, o nº 5 Alabama e o nº 17 Washington. Os Buckeyes estavam na décima posição quando jogaram contra os Huskies. Ohio State terminou 10-3.

O time do Texas de 1967 e o TCU de 1952 também começaram com 0-2, enquanto estavam classificados entre os 10 melhores em ambos os jogos.

O Florida State é apenas o segundo time classificado a perder duas vezes antes da divulgação da primeira pesquisa da temporada regular, juntando-se ao Kentucky de 1951. Os Wildcats foram do 6º para o 17º lugar, enquanto estavam com 1-2 no início da temporada, perdendo para o 11º Texas e para o Mississippi.

O Florida State terá um fim de semana de folga antes de retomar sua programação com jogos em casa contra Memphis e o novo membro da ACC, Califórnia, antes de uma viagem para SMU, seguida de um jogo em casa contra Clemson.

“Você tem um time de futebol que ninguém imaginou que estaria onde estamos e tendo decepções, tendo fracassos, mas eu acredito no que esse time pode fazer”, disse o técnico Mike Norvell após a derrota para o BC. “Eu acredito no que esse time pode realizar.”

Subindo

Os que mais subiram no Top 25 foram Miami e o sul da Califórnia.

Os Hurricanes subiram sete posições para a 12ª posição após derrotarem a Flórida no The Swamp e têm sua melhor classificação desde que chegaram ao top 10 no final da temporada de 2020.

O No. 13 USC subiu 10 posições após derrotar o LSU com um touchdown tardio na noite de domingo em Las Vegas. A derrota fez o LSU cair para o No. 18.

Os Trojans começaram a temporada passada na sexta posição, mas acabaram desclassificados após uma temporada decepcionante de 8-5 com o vencedor do Heisman Trophy de 2022, Caleb Williams.

Dentro e fora

O único outro time a subir no ranking esta semana, junto com Georgia Tech, foi a escola da ACC Louisville. Os Cardinals estavam entre os principais ganhadores de votos não classificados na pré-temporada e agora estão na posição 22.

Teleconferência

Apesar de Florida State e Clemson terem começado a temporada com 0-3, a ACC tem um time a mais no ranking desta semana do que tinha da última vez: