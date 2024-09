‘Estou lutando aqui’: Conor McGregor disse ao presidente do BKFC que planeja competir sem luvas após o UFC

Conor McGregor é tudo menos um proprietário apenas no nome quando se trata de seu investimento no BKFC.

O ex-campeão de duas divisões do UFC — que se tornou sócio da BKFC em abril — leva tão a sério sua paixão por lutas sem luvas que ele está prometendo eventualmente tirar as luvas e pisar no ringue para uma luta ele mesmo. Com apenas duas lutas restantes em seu contrato atual com o UFC e a chance de atuar como seu próprio promotor, o presidente e fundador da BKFC, David Feldman, está levando a declaração de McGregor a sério.

“A menos que ele seja o melhor vendedor do mundo, as conversas que tivemos são como ‘Estou lutando aqui’”, disse Feldman ao MMA Fighting. “Eu estou tipo, sim, OK. Ele [said] “Estou lutando aqui.”

“Eu digo, ‘Por que você não lutaria aqui?’ Porque você tem patrimônio na empresa e se você lutar aqui, você provavelmente ganhará mais dinheiro do que em qualquer outro lugar do mundo por causa do que isso fará pela empresa. Então eu realmente acredito no que você disse — eu acho 100 por cento que ele luta aqui.”

O UFC anunciou recentemente que Michael Chandler lutaria contra Charles Oliveira em novembro, depois de passar quase dois anos esperando por uma luta contra McGregor, o que levou o astro irlandês a sugerir uma copromoção com o BKFC para que ele pudesse voltar à ação o mais rápido possível.

Embora não haja dúvidas sobre o imenso poder de atração de McGregor e a influência que ele tem no UFC, Feldman sabe que não há chance do UFC copromover com ele, mas não é porque não haja respeito mútuo entre as promoções.

“O UFC não precisa de nós”, disse Feldman. “Eles não precisam de nós. Precisamos [co-promote] com eles, eles não precisam [co-promote] conosco, o que seria fenomenal — eles não vão fazer isso. Se eles fizerem Conor McGregor com qualquer coisa, ele não precisa [co-promote] conosco.”

Isso significa que McGregor precisaria deixar o UFC para lutar pelo BKFC, mas Feldman parou de duvidar de seu novo parceiro de negócios depois de ver seu comprometimento nos últimos meses.

McGregor poderia facilmente ter injetado algum dinheiro no BKFC, se autodenominado coproprietário e então sumido no fundo depois de ganhar algumas manchetes. Feldman diz que as interpretações do envolvimento de McGregor não poderiam estar mais longe da verdade.

“Ele tem sido inacreditável”, disse Feldman sobre McGregor. “Ele realmente tem sido um parceiro até agora. Superou minhas expectativas. Dando as entrevistas, ele fez a coletiva de imprensa pós-luta, ele está conhecendo os caras. Ele está indo e abraçando os lutadores e dizendo a eles, ‘Vamos lá, vamos fazer isso!’ Ele está sentado lá no ringue torcendo por eles. Ele está postando o tempo todo sobre isso. Ele está dentro.

“Tivemos uma ótima conversa neste fim de semana, éramos só eu e ele conversando e eu disse a ele ‘Não sei se você realmente acredita em mim, mas isso vai ser a maior coisa do mundo em alguns anos, não há nada que seja maior do que isso, acredite em mim.’ Ele disse, ‘Vai ser dois anos.’”

Considerando que quase tudo que McGregor toca vira ouro, é difícil imaginar que ele não encontrará uma maneira de transformar o BKFC em uma potência capaz de competir de igual para igual com praticamente qualquer outra organização de esportes de combate que existe.

Feldman é realista quando se trata de tamanho e escala porque ele sabe que o UFC é um rolo compressor promocional que não será derrubado. Ainda assim, ele admite que o crescimento exponencial do BKFC nos últimos anos superou até mesmo suas maiores expectativas e ele espera que McGregor os ajude a crescer ainda mais no futuro.

“[Conor] vê a visão”, disse Feldman. “Será que algum dia seremos o maior esporte de combate do mundo? Provavelmente não, honestamente, mas definitivamente seremos um dos maiores. Absolutamente. Os números continuam aumentando.”