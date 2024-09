Estreia decepcionante do ataque dos Browns destaca preocupações na offseason

CLEVELAND — Durante a offseason e o training camp, jogadores, treinadores e executivos do Cleveland Browns falaram com entusiasmo sobre o estado de seu ataque renovado, construído em torno de Deshaun Watson e restaurando a forma do quarterback titular que estava retornando de sua cirurgia no ombro no final da temporada.

No entanto, uma derrota de 33-17 na abertura da temporada para o Dallas Cowboys no domingo destacou as preocupações da offseason que a unidade terá que corrigir antes do jogo fora de casa da Semana 2 contra o Jacksonville Jaguars. No intervalo, os Browns estavam perdendo por 20-3 e tinham totalizado apenas um primeiro down. Foi a primeira vez que o time teve um ou menos first downs em um primeiro tempo desde a Semana 16 da temporada de 2005. Cleveland teve uma média de 3,3 jardas por jogada e foi 2 de 15 em third down, a pior taxa de conversão para o time desde aquele jogo de 2005.

“Há coisas que eu sei que podemos fazer melhor, coisas que você viu imediatamente que não eram como queríamos fazer”, disse o técnico do Browns, Kevin Stefanski, após o jogo. “Mas tivemos muito tempo para nos preparar. Só não conseguimos fazer hoje.”

Watson tem lutado desde sua estreia em Cleveland na temporada de 2022, registrando um dos piores QBRs da NFL em suas 12 partidas até a abertura desta temporada. Mas ele atingiu um novo ponto baixo contra Dallas; seu QBR de 9,4 foi a marca mais baixa de sua carreira em um jogo com pelo menos 10 passes.

Watson acertou 24 de 45 para 169 jardas, um touchdown e duas interceptações. Ele teve 0 de 9 em passes lançados a 15 ou mais jardas de profundidade, o maior número de tentativas em sua carreira nesses lançamentos sem uma conclusão. Watson teve uma média de apenas 2,6 jardas aéreas por tentativa, a menor marca em sua carreira.

Os Browns trouxeram Ken Dorsey como coordenador ofensivo para ajudar a unir o sistema de Stefanski com um mais baseado em shotgun que se adequasse melhor ao conjunto de habilidades de Watson. Em vez disso, Watson parecia tão desconfortável quanto sempre esteve em um uniforme dos Browns, indeciso e fora do alvo com seus lançamentos.

“Só o fluxo do jogo”, disse Watson sobre a falta de passes para o campo. “Seja qual for o nome da jogada, você tenta encontrar o cara aberto e o cara está lá e às vezes a pressa está chegando lá, então você tem que descarregá-la para o seu checkdown. Só o fluxo do jogo e como o jogo está sendo chamado.”

Deshaun Watson foi derrubado seis vezes pelo Dallas Cowboys no domingo. AP Photo/Sue Ogrocki

Enquanto Watson lutava, os problemas dos Browns no ataque não se limitavam ao quarterback. Uma linha ofensiva jogando sem os tackles titulares Jedrick Wills Jr. e Jack Conklin, que permaneceram afastados devido às lesões no joelho que acabaram com a temporada do ano passado, não conseguiu bloquear a linha defensiva dos Cowboys. Watson foi pressionado em 22 dropbacks, empatado com o maior número de sua carreira. Cleveland também não conseguiu se apoiar em seu jogo de corrida, totalizando apenas 54 jardas em 14 corridas, excluindo as corridas de Watson.

“Haverá jogos e lançamentos que você perderá, mas é fazer aquelas jogadas que estão lá quando elas se apresentam”, disse Stefanski. “E então nós apenas temos que fazer um trabalho melhor protegendo-o, No. 1. … Não podemos permitir que nosso quarterback seja atingido tantas vezes.”

Erros autoinfligidos exacerbaram o esforço desarticulado dos Browns. Dallas aceitou sete penalidades de Cleveland no ataque, seis das quais foram infrações pré-snap ou de procedimento.

“Eu diria que ofensivamente, nunca é um show de um homem só”, disse Stefanski na segunda-feira. “Para entrar no ritmo com o quarterback, você tem que entrar no ritmo como um ataque. E então não fizemos isso bem o suficiente. E é multifacetado, e inclui a mim e inclui nossos treinadores, então seremos melhores.”

Watson foi mantido fora da pré-temporada, pois participou de todos os treinos do campo de treinamento, exceto um, em seu retorno de uma cirurgia no ombro. Watson não só não jogou em nenhum jogo de exibição, mas seus principais recebedores — Amari Cooper, Jerry Jeudy e Elijah Moore — todos perderam tempo no verão por causa de lesões. Antes da abertura da temporada, Stefanski minimizou quaisquer preocupações sobre a falta de química no ataque. E após sua estreia pouco inspiradora, Stefanski se recusou a usá-la como desculpa.

Os Browns podem receber reforços na linha ofensiva em breve. Stefanski não teve uma atualização sobre Wills ou Conklin na segunda-feira. Mas Conklin foi listado como questionável antes de ser descartado, e Wills voltou aos treinos na semana passada.

Cleveland pode estar sem um grande recebedor, já que Stefanski disse que o tight end David Njoku está “sempre a menos” após sofrer uma lesão no tornozelo na estreia.

Mas as principais partes de um elenco de apoio que se uniu em torno de Joe Flacco no final da temporada passada permanecem em grande parte no lugar. E enquanto Watson e aqueles ao redor continuam a expressar confiança de que ele pode voltar à forma do Pro Bowl que ele mostrou durante seu tempo com o Houston Texans, mais e mais tempo passa sem performances consistentes para apoiar a crença.

“Nada precisa ser drástico”, disse o armador Joel Bitonio. “Você não quer exagerar na reação ao Jogo 1. Queremos jogar melhor. Não é exagero dizer isso. É apenas o que precisamos fazer.”