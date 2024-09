Estrela de Michigan, TE Colston Loveland descartado contra USC

ANN ARBOR, Michigan — O tight end Colston Loveland, estrela do Michigan, foi descartado do jogo de sábado contra o número 11 USC devido a uma lesão não revelada.

Loveland sofreu uma lesão aparente no ombro na vitória do último fim de semana sobre Arkansas State. O técnico de Michigan, Sherrone Moore, não especificou a natureza da lesão.

Loveland, um All-American da pré-temporada, lidera os Wolverines com 19 recepções para 187 jardas; nenhum outro pass-catcher de Michigan tem mais de nove recepções.

O No. 18 Wolverines também mudou de quarterbacks titulares esta semana, passando de Davis Warren para Alex Orji. Warren lançou seis interceptações em três jogos, incluindo três no último fim de semana. Ele também lançou duas interceptações em uma derrota de 31-12 para o Texas em 7 de setembro.

Orji tem apenas sete tentativas de passe na carreira, mas correu por 58 jardas como reserva nesta temporada.

Moore disse esta semana que quer ver Orji “assumir as rédeas” do ataque de Michigan com sua oportunidade.

“Animado por ele”, disse Moore. “Sei que ele está ansioso.”