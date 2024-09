Estrela de ‘Peppa Pig’ David Graham morre aos 99 anos

O X é responsável por Gerry Anderson o criador de “Thunderbirds” – no qual Graham dublou vários personagens da série britânica de ficção científica e seus derivados – deu a triste notícia aos fãs na sexta-feira.

A mensagem dizia… “Estamos extremamente tristes em confirmar o falecimento do lendário David Graham. [of] Parker, Gordon Tracy, Brains e muitos mais. David sempre foi um amigo maravilhoso para nós aqui da Anderson Entertainment. Sentiremos muita falta de você, David. Nossos pensamentos estão com os amigos e familiares de David.”