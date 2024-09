Estrela de ‘TJ Hooker’, James Darren, morre aos 88 anos

O ator veterano morreu pacificamente enquanto dormia na segunda-feira no Hospital Cedars-Sinai em Los Angeles… seu filho, Jim Moret confirmado ao TMZ.

A causa da morte não é clara, mas o filho de James diz que seu famoso pai estava com problemas cardíacos e estava sendo tratado na unidade cardíaca do hospital. Disseram-nos que James inicialmente foi ao hospital para uma substituição da válvula aórtica, mas foi considerado fraco demais para se submeter ao procedimento e foi enviado para casa… apenas para ser levado de volta ao hospital.

James se tornou um ídolo adolescente na época em que interpretou um surfista conhecido como Moondoggie em “Gidget” de 1959 e suas duas sequências … “Gidget Goes Hawaiian” e “Gidget Goes to Rome”.