EUA abandonam convocação para amistosos de setembro enquanto contratação de Pochettino se aproxima

O atacante do AC Milan Christian Pulisic, o atacante do AS Monaco Folarin Balogun e o meio-campista do Borussia Dortmund Giovanni Reyna encabeçam a lista de 24 jogadores dos Estados Unidos que jogarão dois amistosos contra Canadá e Nova Zelândia.

Os EUA enfrentarão o Canadá, que é comandado pelo ex-técnico assistente dos EUA Jesse Marsch, no Children’s Mercy Park em Kansas City, Kansas, em 7 de setembro. Os americanos então enfrentarão os All Whites no Estádio TQL de Cincinnati três dias depois.

Embora a contratação de Mauricio Pochettino como técnico da seleção masculina dos EUA deva acontecer a qualquer momento, o time será treinado por Mikey Varas interinamente durante o período, o que tem sido o plano da Federação de Futebol dos EUA há semanas.

Varas, 39, atuou como assistente técnico do ex-técnico Gregg Berhalter, que foi demitido após o fraco desempenho da seleção masculina dos EUA na Copa América, onde o time não conseguiu avançar da fase de grupos.

Varas está supostamente em negociações avançadas para se tornar o primeiro gerente do San Diego FC, time de expansão da MLS. Os futuros dos membros restantes da equipe são parte das discussões para a contratação de um novo gerente.

“A oportunidade é única na vida”, disse Varas. “Sempre que você representa seu país, você tem que valorizar esse momento. No final do dia, porém, é mais do que uma oportunidade. É também uma responsabilidade enorme, e estamos comprometidos em garantir que tenhamos esse grupo para mostrar a todos quem somos como um time.”

A atual comissão técnica agora inclui Nico Estevez, que voltou a integrar a equipe neste verão após trabalhar como assistente de 2019 a 2021. Jack Robinson, o ex-treinador de goleiros do Liverpool, da Premier League inglesa, que foi nomeado chefe de goleiros da US Soccer, trabalhará com os goleiros neste acampamento.

Varas acrescentou: “Temos uma chance nesses próximos dois jogos de realmente mostrar o que somos como um time. Nosso foco é trazer uma mentalidade vencedora e uma abordagem agressiva para que possamos continuar a levar o programa adiante e nos preparar para uma ótima transição. É uma honra incrível ter essa oportunidade.”

Espera-se que os EUA contratem Mauricio Pochettino como seu novo treinador nos próximos dias. John Walton/PA Images via Getty Images

O elenco contém muitos rostos conhecidos, contendo 18 jogadores que também estavam no elenco da Copa América. Mas também há algumas ausências notáveis. O meio-campista da Juventus Weston McKennie começou a treinar apenas na terceira semana de agosto e ainda está no modo pré-temporada. O mesmo vale para Tanner Tessmann, que recentemente concluiu uma mudança para o Lyon, da Ligue 1. O zagueiro do Fulham Antonee Robinson está tendo uma folga após duas cirurgias de offseason, enquanto o zagueiro do Celtic Cameron Carter-Vickers está lidando com uma lesão no dedo do pé.

O meio-campista do Bournemouth, Tyler Adams, Gianluca Busio, do Venezia, o zagueiro Sergiño Dest, do PSV Eindhoven, Kevin Paredes, do Wolfsburg, e o meio-campista da Juventus, Timothy Weah, também perderão as duas partidas devido a lesões.

“Setembro é sempre uma janela complicada”, disse Varas. “Você tem jogadores vindo de torneios internacionais e então direto para as pré-temporadas, jogadores que estão tentando se estabelecer e seus lugares nos clubes, e você tem muita movimentação na janela de transferências. Então você tem que olhar para o quadro todo e o que será melhor a longo prazo.”

Entre os jogadores estreantes estão o goleiro do FC Barcelona II Diego Kochen e o zagueiro do Standard Liège Marlon Fossey.

“Marlon não vemos desde 2019. Ele não está no grupo há muito tempo, mas acho que é um ótimo exemplo de que, mesmo que você não esteja há um tempo, o que você faz com seu clube importa”, disse Varas. “Estamos sempre observando um grupo realmente grande de jogadores. Agora, é uma ótima oportunidade para todo o grupo de laterais direitos.

“Infelizmente, com Sergiño Dest fora, de quem sentimos muita falta, abriu-se a oportunidade para testarmos outros caras. Ele fez um ótimo trabalho com o Standard Liege, jogando muito bem. Estamos monitorando-o e queremos dar a ele uma oportunidade.

“Diego verá sua primeira vez com a seleção principal. Ele é um jogador jovem que joga pelo Barcelona B e que vemos como um jogador de alto potencial. Esta é uma oportunidade para ele entrar e não apenas competir com a seleção principal, mas também ter uma experiência incrível para que possamos continuar construindo nosso futuro.”

Os EUA detêm um recorde histórico de 17-11-12 contra o Canadá, com o resultado mais recente sendo nas quartas de final da Copa Ouro da Concacaf de 2023, na qual a seleção dos EUA venceu por 3 a 2 na disputa de pênaltis após a prorrogação terminar em 2 a 2.

O confronto com o Canadá pode ter um tempero a mais, já que a US Soccer não contratou Marsch quando o contrato de Berhalter foi renovado em 2023 e depois de alguns comentários de Marsch após a eliminação dos americanos na Copa, nos quais ele disse que o time “não tinha disciplina”.

A seleção dos EUA enfrentou a Nova Zelândia três vezes em sua história, com 2-0-1 nessas partidas. O último encontro foi um empate por 1-1 em 2016.

LISTA COMPLETA DA USMNT:

GOLEIROS (4): Ethan Horvath (Cardiff City/WAL; 9/0), Diego Kochen (FC Barcelona II/ESP; 0/0), Patrick Schulte (Columbus Crew; 1/0), Matt Turner (Crystal Palace/ENG; 44/0)

DEFENSORES (8): Auston Trusty (Celtic/SCO; 2/0), Marlon Fossey (Standard Liège/BEL; 0/0), Kristoffer Lund (Palermo/ITA; 3/0), Mark McKenzie (Toulouse, FRA; 13/0), Tim Ream (Charlotte FC; 61/1), Chris Richards (Crystal Palace/ENG; 21/1), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/ALE; 11/0), Caleb Wiley (Strasbourg/FRA; 2/0)

MEIOS DE CAMPO (6): Johnny Cardoso (Real Betis/ESP; 15/0), Luca de la Torre (Celta Vigo/ESP; 22/0), Aidan Morris (Middlesbrough/ENG; 5/0), Yunus Musah (AC Milan ITA; 39/0), Gio Reyna (Borussia Dortmund/ALE; 31/8), Malik Tillman (PSV Eindhoven/NED; 12/0)

ATACANTES (6): Brenden Aaronson (Leeds United/ING; 42/8), Folarin Balogun (Mônaco/FRA; 15/5), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/HOL; 28/10), Christian Pulisic (Milan/ITA; 71/30), Josh Sargent (Norwich City/ING; 25/5), Haji Wright (Coventry City/ING; 11/4)