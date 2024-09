EUA vencem 5 partidas na sessão de abertura da Presidents Cup

MONTREAL – Os jogos da Presidents Cup foram disputados. O placar após a sessão de abertura não foi.

Os americanos mantiveram a vantagem de 1 em todas as cinco partidas na quinta-feira, quando deram tacada após tacada, tacada após tacada, até que esta série já desequilibrada tomou um rumo familiar.

Estados Unidos 5, Internacional 0.

Os americanos venceram o primeiro dia de partidas de fourballs no Royal Montreal atrás de um agressivo Scottie Scheffler, heroísmo tardio de Xander Schauffele e muita ajuda da desafiada equipe internacional.

Foi a terceira vez que eliminaram os Internacionais no primeiro dia, e a primeira vez desde 2000. Os americanos conquistaram uma vitória de 11 pontos naquele ano.

“Estamos entusiasmados com o nosso início – cumprimentos, comemoração – e vamos manter a pressão”, disse o capitão dos EUA, Jim Furyk.

O capitão internacional Mike Weir tinha um plano para os primeiros dois dias e não viu nada no percurso para fazer alterações nas partidas dos quartetos de sexta-feira. Adam Scott nunca esteve em um time vencedor desde sua estreia em 2003 e não estava disposto a perder as esperanças.

“A melhor notícia é que há amanhã para nós. Ainda não acabou”, disse Scott. “Teremos que sair, lutar muito, encontrar o equipamento, vencer uma sessão e seguir na direção certa. .”

Três partidas chegaram ao 18º green. Um terminou em 17º lugar. A partida mais curta foi Scheffler e Russell Henley dando a última palavra na vitória por 3 e 2 sobre Tom Kim e Sungjae Im.

Scheffler e Henley nunca ficaram atrás naquela que foi a partida mais picante de um dia monótono, a torcida canadense ficou em silêncio depois que Mackenzie Hughes, que ficou de fora na primeira sessão, bebeu uma cerveja na camiseta de abertura para animá-los.

Scheffler e Kim são bons amigos que jogam muitos jogos a dinheiro em Dallas. No sétimo buraco par 3, Kim, de 22 anos, acertou uma tacada a menos de 30 pés e fez uma pirueta no green, gritando: “Vamos!”

Scheffler acertou o birdie aproximadamente do mesmo comprimento, e o jogador número 1 do mundo virou-se para Kim e gritou: “O que foi isso?”

As coisas ficaram irritadas no buraco seguinte, quando Kim fez outro longo birdie, comemorou loucamente e então ele e eu caminhamos até o nono tee sem nem mesmo assistir a tacada de Scheffler.

“É a mesma coisa que eu teria feito em casa se ele tivesse dado uma tacada… e ele comemorasse assim. Então é tudo muito divertido. Gostamos de competir uns contra os outros”, disse Scheffler. “É assim que é aqui. É divertido competir e representar nosso país, e no final da partida você tira o chapéu e aperta a mão.

“Somos amigos depois, não somos amigos durante, eu acho.”

Russell Henley, à esquerda, e Scottie Scheffler, da equipe dos EUA, comemoram durante sua vitória na Copa do Presidente na quinta-feira. Imagens Getty

Os Internacionais nunca pareceram que iriam vencer a sessão. Eles também não esperavam um fechamento.

Taylor Pendrith, um dos dois canadenses na escalação, fez birdie no dia 12, enquanto ele e Christiaan Bezuidenhout enfrentavam Keegan Bradley e Wyndham Clark.

Schauffele e Tony Finau perderam tacadas par de 3 pés no dia 16 e sua partida de abertura contra Jason Day e Byeong Hun An foi empatada.

Poderia ter acontecido de qualquer maneira. Mas só piorou para os Internacionais.

Bezuidenhout errou três tacadas de 7 pés em um intervalo de quatro buracos que impediram seu time de empatar a partida. Scott errou um par de tacadas na faixa de 3,6 metros.

Os americanos entregaram as mercadorias.

Schauffele expiou sua curta falha acertando sua tacada inicial a 7 pés para um back pin no par 3 no dia 17 para um birdie, e então acertou sua aproximação de 3 pés no dia 18 para encerrar a partida.

“Tony começou a festa nos primeiros nove e me protegeu o dia todo”, disse Schauffele. “Achei que era a minha hora de protegê-lo.”

Bradley, o capitão da Ryder Cup no próximo ano, que já se passou 10 anos desde sua última competição de copa, acertou uma tacada de 35 pés no dia 13 e garantiu uma vitória por 1-up sobre Scott e Min Woo Lee com uma tacada de 10 pés. Emoções estavam fluindo dele.

“Foram 10 anos de energia reprimida por não jogar isso”, disse Bradley. “Eu simplesmente me diverti muito lá fora hoje.”

Collin Morikawa e Sahith Theegala recuperaram de uma desvantagem de 1 descida em 11 buracos, quando Morikawa fez birdie no 12º e 14º buracos. Theegala garantiu-o com uma abordagem de apenas 3 pés. Ele deu a tacada, a primeira vez no dia em que tirou a bola de golfe do copo.

Na partida âncora, Patrick Cantlay foi implacável como sempre e Sam Burns fez um birdie de 3 metros no buraco 13 que os colocou em 2º lugar, e Corey Conners e Hideki Matsuyama nunca conseguiram assumir a liderança.

Os americanos também venceram a sessão de abertura em 1994. Esta foi a oitava vez nas últimas nove Copas dos Presidentes que lideraram após o primeiro dia.

Sexta-feira tem cinco partidas de quarteto. Furyk mantém duas equipes juntas, incluindo Scheffler e Henley, com Cantlay e Schauffele buscando aumentar seu recorde de quarteto.

“Os últimos jogos de rua foram disputados”, disse Cantlay. “Acho que é uma declaração enorme. Acho que precisamos desenvolver isso amanhã.”