Ex-analista de Michigan, Stalions agora é treinador interino do ensino médio

Connor Stalions, o analista que supostamente foi o mentor da operação de roubo de placas de Michigan, agora é treinador interino do ensino médio.

Stalions está substituindo o técnico principal de Mumford, William McMichael, que sofreu recentemente um “derrame leve”, confirmou Jay Alexander, diretor executivo de atletismo do Distrito Comunitário das Escolas Públicas de Detroit, à ESPN.

McMichael, em sua primeira temporada em Mumford, contratou Stalions para ser seu coordenador defensivo na escola de Detroit.

“Ele pode ser o homem mais odiado do futebol universitário, mas os treinadores e os alunos da Mumford High School o amam”, disse McMichael à ESPN no mês passado.

Em 2022, Michigan contratou Stalions, um fã de longa data dos Wolverines e capitão aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, como analista. Stalions é o suposto líder de uma vasta operação de roubo de sinais na qual ele é acusado de enviar pessoas para observar os futuros oponentes dos Wolverines, incluindo a gravação de sinais de jogo das laterais dos times. No mês passado, a NCAA enviou a Michigan um aviso de alegações sobre roubo de sinais proibido fora do campus.

Stalions disse aos investigadores da NCAA que nunca participou de um olheiro presencial avançado e não comprou ingressos para outros assistirem aos jogos dos futuros oponentes dos Wolverines para registrar seus sinais. Stalions fez as alegações em abril durante uma entrevista em vídeo com investigadores da NCAA, cujos segmentos foram incluídos no novo documentário da Netflix “Sign Stealer”, lançado no mês passado.

Stalions foi suspenso com vencimentos em 20 de outubro, aguardando o resultado da investigação interna de Michigan, e demitiu-se em 3 de novembro.

A Big Ten Conference suspendeu o técnico Jim Harbaugh de treinar os três jogos finais de seu time na temporada regular de 2023 porque disse que seu programa violava a política de esportividade da liga. Os Wolverines ainda venceram o campeonato nacional.

Mumford, que joga contra Flint Hamady na sexta-feira, perdeu seu primeiro jogo para Redford Thurston por 47-6. A CBS relatou primeiro que Stalions seria promovido a treinador principal interino.