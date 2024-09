Ex-capitão do Celta de Vigo é considerado culpado em julgamento por abuso sexual de mascote

Hugo Mallo foi considerado culpado de agredir um mascote do time antes de uma partida da LaLiga em 2019. Getty

O ex-capitão do Celta de Vigo, Hugo Mallo, foi considerado culpado de uma acusação de abuso sexual contra um mascote do time antes de um jogo em 2019, decidiu um tribunal de Barcelona.

Os promotores e o réu solicitaram o pagamento de uma multa caso o jogador espanhol fosse considerado culpado.

Mallo, 33, foi condenado a pagar € 6.000 ($ 6.609) em indenização, ou seja, € 10 por dia pelos próximos 20 meses, à vítima e mais € 1.000 por perda não pecuniária. Além disso, Mallo terá que pagar todos os custos legais do julgamento.

O incidente aconteceu antes de uma partida da LaLiga contra o Espanyol no estádio RCDE em 24 de abril de 2019, onde Mallo tocou os seios da mulher que estava vestindo a fantasia de periquito do Espanyol enquanto os jogadores se alinhavam para se cumprimentar antes do início do jogo.

Mallo agora joga pelo time grego Aris Salonica. Em uma declaração emitida na quinta-feira, ele continuou a negar qualquer irregularidade e acrescentou que apelará do veredito.