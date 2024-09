Ex-deputado do TN. Jim Cooper diz que o endosso de Taylor Swift é melhor do que a doação financeira

Taylor Swift endosso de Kamala Harris é mais valioso do que qualquer doação financeira, diz um ex-congressista do Tennessee que viu o poder estelar de Swift fazer maravilhas em sua própria campanha.

Jim Cooper que Swift apoiou para a Câmara dos Representantes dos EUA em 2018, disse ao TMZ… embora a estrela não tenha contribuído com dinheiro para sua campanha, seu endosso valia mais do que seu peso em ouro.

Cooper aponta que os enormes 283 milhões de seguidores de Taylor no IG fazem uma diferença real na participação potencial, especialmente entre os eleitores jovens.

Ele nos diz que o impacto de Taylor também se estende às pessoas mais velhas, como pais e avós dos Swifties, que investem no futuro da próxima geração.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Ele diz que Taylor escolheu um horário nobre para endossar, porque todos estavam viciados no debate de terça à noite… então o envolvimento dela foi um golpe duplo.

Claramente, Taylor tem o selo de aprovação de Cooper… mas Donaldnão é sentir o amor. Ele está furioso com o grito dela do Team Harris e está convencido de que Swift pode perder alguns fãsé no processo.