Ex-estrelas de Michigan entram com processo de NIL de US$ 50 milhões contra NCAA, Big Ten Network

Quatro ex-jogadores do Michigan, incluindo o ex-quarterback Denard Robinson e o wide receiver Braylon Edwards, entraram com uma ação coletiva contra a NCAA e a Big Ten Network pedindo mais de US$ 50 milhões por terem sido “injustamente e ilegalmente negados” a oportunidade de ganhar dinheiro com seu nome, imagem e semelhança.

O processo diz que a NCAA e a Big Ten Network “exploraram sistematicamente esses momentos icônicos” que os jogadores criaram durante suas carreiras em Michigan. O processo é em nome daqueles que jogaram por Michigan antes de 2016.

Somente a partir de 2021 os atletas universitários puderam lucrar com o NIL.

A NCAA não quis comentar o processo.

Em maio, a NCAA, suas conferências de poder e advogados que representam atletas da Divisão I concordaram em resolver três grandes processos antitruste que ameaçavam derrubar o modelo de negócios dos esportes universitários. Os réus concordaram em pagar aproximadamente US$ 2,7 bilhões em danos.

Qualquer atleta da Divisão I que praticou um esporte de 2016 até hoje é elegível para danos passados. O corte de 2016 é devido ao estatuto de limitações do processo inicial House v. NCAA, que foi aberto em 2020.

“A NCAA sabia há décadas que impedir os jogadores de monetizar a única coisa de valor que eles têm — seu nome — era errado e ilegal”, disse Jim Acho, o advogado dos demandantes. “Hoje eles reconhecem que os jogadores devem ter esse direito. Mas e todos os jogadores do passado que tiveram esse direito ilegalmente negado? O dinheiro ganho às custas desses jogadores foi de centenas de milhões. … Os jogadores nunca viram um centavo.

“… Estamos aqui para corrigir esse erro.”

O ex-defensive end de Michigan Mike Martin e o linebacker Shawn Crable se juntaram a Robinson e Edwards no processo contra a Big Ten Network e a NCAA. Robinson jogou como quarterback para os Wolverines de 2009 a 2012 e foi o Jogador Ofensivo do Ano da Big Ten em 2010. Edwards ganhou o Prêmio Biletnikoff, dado ao melhor wide receiver do país, em 2004.