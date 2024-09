Ex-funcionário do Suns busca US$ 60 milhões em danos em queixa de discriminação

O Phoenix Suns está envolvido em uma disputa com um ex-funcionário que alega discriminação e demissão injusta e pede US$ 60 milhões em danos, de acordo com uma declaração de 25 páginas de agosto de 2024 obtida pela ESPN.

A ex-funcionária, Andrea Trischan, que era gerente do programa de diversidade, equidade e inclusão do Suns, entrou com uma queixa na Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego dos EUA e na divisão de direitos civis do gabinete do procurador-geral do Arizona, que está investigando o assunto.

“A Sra. Trischan apresentou uma queixa formal… devido à discriminação racial contínua, assédio e retaliação que ela sofreu enquanto empregada no Phoenix Suns”, escreveu a advogada de Trischan, Sheree Wright, em um e-mail para a ESPN. “Especificamente, a Sra. Trischan suportou comentários racistas abertos e um ambiente de trabalho hostil que não foram abordados, apesar de terem sido denunciados ao RH e à liderança executiva.”

Trischan foi contratado pelo Suns em 19 de setembro de 2022, seis dias após a NBA anunciar que o então proprietário Robert Sarver foi suspenso por um ano e multado em US$ 10 milhões após uma investigação da NBA sobre sua conduta e a cultura do local de trabalho da equipe durante os 18 anos de mandato de Sarver como proprietário majoritário da equipe.

O gabinete do procurador-geral do Arizona se recusou a comentar, observando que “não confirma a existência de investigações nem fornece comentários sobre quaisquer investigações em potencial”, escreveu um porta-voz do gabinete em um e-mail à ESPN.

“Uma ex-funcionária que trabalhou pela última vez para a organização em 2023 foi demitida após menos de 10 meses devido a falhas repetidas em desempenhar suas funções”, disse Stacey Mitch, vice-presidente sênior de comunicações do Suns e Mercury, à ESPN. “Este indivíduo entrou com uma acusação infundada em uma agência estadual e agora está tentando usar a reportagem da ESPN de 2022, específica para a propriedade anterior, para fazer alegações flagrantes a fim de apoiar sua demanda ridícula de US$ 60 milhões da organização do Suns.

“Para deixar claro, esse indivíduo está fazendo alegações falsas na tentativa de ganhar dezenas de milhões de dólares. Estamos confiantes de que os tribunais não encontrarão mérito nessas alegações e resolverão rapidamente o assunto. O Phoenix Suns e o Phoenix Mercury estão criando uma organização de classe mundial para cada funcionário. Não permitiremos que oportunistas tenham sucesso em suas tentativas de manipular a mídia e usar relatórios de anos atrás para buscar ganhos financeiros.”

O papel de Trischan tinha como objetivo ajudar a resolver problemas que funcionários atuais e antigos do Suns descreveram à ESPN como existentes no governo Sarver, que anunciou sua intenção de vender o time logo após a NBA divulgar as conclusões de sua investigação.

Uma dessas descobertas, e o requisito necessário da liga, foi que o Suns precisava abordar seus programas de diversidade, equidade e inclusão. Especificamente, a NBA determinou que o Suns mantivesse uma empresa externa para “avaliar e fazer recomendações com relação a programas de treinamento no local de trabalho, políticas e procedimentos, e práticas de contratação e compensação — com foco em promover um local de trabalho diverso, inclusivo e respeitoso”.

Em novembro de 2022, Trischan estava há quase dois meses em seu cargo quando disse que soube que a equipe estava criando um conselho de diversidade sem consultá-la e que contaria com vários executivos do Suns. Um mês depois, a ESPN publicou outra investigação descrevendo alegações de má conduta de vários executivos do Suns que, segundo os funcionários, desempenharam papéis importantes na perpetuação de uma cultura de trabalho problemática sob Sarver. Alguns desses executivos incluíam o então presidente e CEO da equipe, Jason Rowley; o vice-presidente executivo e diretor de receita Dan Costello; Kyle Pottinger, vice-presidente sênior de vendas e serviços de ingressos do Suns; e Melissa Goldenberg, conselheira geral da equipe.

Quando Trischan leu a história da ESPN, ela percebeu que alguns dos executivos acusados ​​de má conduta também haviam sido nomeados para o conselho de diversidade da equipe, disse Trischan em sua declaração, que foi enviada ao Suns e à divisão de direitos civis do gabinete do procurador-geral.

Trischan disse na declaração que então começou a investigar alegações de má conduta contra esses executivos. No mesmo mês, Trischan disse que Kim Corbitt, sua gerente direta e chefe de recursos humanos do Suns, expressou preocupações a Trischan sobre sua investigação sobre os executivos do Suns e para “cessar sua investigação sobre o relatório”.

“Essa interação ressalta como a abordagem de Corbitt se alinha com práticas que perpetuam um ambiente de trabalho hostil, em vez de abordar problemas subjacentes”, disse a declaração de Trischan.

Trischan disse que expressou preocupações a Corbitt sobre os executivos que foram citados na história da ESPN, observando que eles eram alvos de desconfiança da equipe e questionando sua presença no conselho de diversidade.

De acordo com a declaração de Trischan, Corbitt disse a Trischan que os executivos estavam no conselho de diversidade como um meio de “reformular sua imagem”.

“As alegações da Sra. Trischan sobre o conselho de diversidade são enganosas”, disse um porta-voz do Suns. “O propósito do conselho de diversidade, que é composto por toda a equipe executiva e outros líderes da organização, é ouvir os dados e informações sobre diversidade nas iniciativas de DE&I para continuar a promover o compromisso de DE&I da organização.

“… O trabalho da Sra. Trischan não incluía nenhum tipo de responsabilidade investigativa ou de relações com funcionários.”

Antes e depois da conversa de Trischan com Corbitt, Trischan descreveu ter enfrentado assédio, discriminação e retaliação de colegas e superiores, incluindo Corbitt, “por tentar abordar o comportamento discriminatório do Suns e por registrar reclamações”, disse o comunicado.

Trischan, que disse em sua declaração que foi colocada em um plano de melhoria de desempenho no final de maio, foi demitida em julho de 2023.

Trischan e os Suns, que estão trabalhando com um escritório de advocacia externo, discutiram a mediação para resolver a disputa, mas, até o momento, nenhum acordo foi alcançado.

Os advogados dela disseram à ESPN que já prepararam um processo formal contra os Suns e esperam apresentá-lo. Ela tem até 13 de novembro para fazê-lo, disseram seus advogados.

“Os Suns continuam a participar do [Arizona Civil Rights Division] revisão de boa fé”, disse um porta-voz do Suns. “Estamos confiantes de que, após a ACRD concluir sua revisão da acusação da Sra. Trischan, a ACRD confirmará que as alegações da Sra. Trischan são factual e legalmente infundadas.”

Dos executivos do Suns que foram mencionados na história da ESPN de 2022, todos, exceto um, permanecem no time. Rowley renunciou em fevereiro de 2023, pouco antes do credor hipotecário bilionário Mat Ishbia ser apresentado como o novo proprietário majoritário do time.

Ishbia comprou o Suns e o Mercury de Robert Sarver por uma avaliação de US$ 4 bilhões.