Ex-Giants C Buster Posey substitui Zaidi como presidente das operações de beisebol

O San Francisco Giants demitiu o presidente de operações de beisebol Farhan Zaidi na segunda-feira e o substituiu por Buster Posey, o apanhador três vezes vencedor da World Series e ícone da franquia que assumiu um papel cada vez mais importante no escritório nos últimos anos.

Posey, sete vezes MVP do All-Star e da Liga Nacional, aposentou-se após a temporada de 2021 e em 2022 juntou-se ao grupo de proprietários dos Giants. Amplamente conhecido por sua perspicácia no beisebol, Posey, de 37 anos, não tem a experiência de front office que normalmente acompanha aqueles que ascendem a cargos importantes.

Mesmo assim, os Giants o viam como o candidato certo para substituir Zaidi, 47, que assumiu o comando do San Francisco em 2019 e nas últimas três temporadas teve resultados medíocres que levaram à sua demissão.

“Estamos procurando alguém que possa definir, dirigir e liderar a filosofia de beisebol desta franquia e sentimos que Buster é a escolha perfeita”, disse o presidente do Giants, Greg Johnson, em comunicado. “Buster tem comportamento, inteligência e motivação para fazer este trabalho, e estamos confiantes de que ele e (o técnico) Bob Melvin trabalharão juntos para trazer de volta a vitória no beisebol para São Francisco.”

O envolvimento de Posey na extensão do contrato de seis anos e US$ 151 milhões para Matt Chapman no início deste mês sinalizou uma mudança nas operações dos Giants, embora não estivesse claro se ele assumiria caso Zaidi fosse demitido. San Francisco apoiou Zaidi regularmente, dando-lhe uma extensão de contrato de dois anos no ano passado e, durante o inverno, dando-lhe margem de manobra para garantir mais de US$ 400 milhões em acordos de agente livre e empurrar a folha de pagamento da equipe para além do limite do imposto de luxo.

Apesar das excelentes atuações individuais, os Giants vacilaram, terminando 80-82 após 81-81 e 79-83 atuações em 2022 e 2023. A contratação de Melvin e a contratação de Chapman, do canhoto Blake Snell e do outfielder JJung Hoo Lee pouco fizeram para mudar um time que se encontrava enterrado na melhor divisão da MLB, com Los Angeles Dodgers, San Diego Padres e Arizona Diamondbacks, todos claramente superiores.

O mandato de Zaidi parecia estar em ascensão em 2021, quando os Giants fizeram 107-55 e venceram a Liga Nacional Oeste – a única vez nas últimas 12 temporadas que um time diferente dos Dodgers conquistou o título da divisão. O San Francisco perdeu para os Dodgers na série da divisão, Posey se aposentou e a transição do final da era em que venceram três World Series foi oficial. Nunca Zaidi chegou perto de replicá-lo novamente.

“Agradecemos o compromisso de Farhan com a organização e sua paixão por causar impacto em nossa comunidade durante seus seis anos com os Giants”, disse Johnson. “Em última análise, os resultados não foram os que esperávamos e, embora essa responsabilidade seja partilhada por todos nós, decidimos que é necessária uma mudança. Embora estas decisões não sejam fáceis, acreditamos que é altura de uma nova liderança elevar nossa equipe para que possamos lutar consistentemente por campeonatos, desejo a Farhan e sua família nada além do melhor no futuro.”