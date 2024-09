Ex-goleiro do Arsenal Jens Lehmann multado por incidente com motosserra

Jens Lehmann fez parte do time do Arsenal que ficou invicto na temporada 2003-04. Imagens de Alex Gottschalk/DeFodi via Getty Images

O ex-goleiro do Arsenal e da Alemanha, Jens Lehmann, foi multado em € 135 mil (US$ 150,7 mil) por um tribunal de sua cidade natal, Starnberg, por danificar a garagem de seu vizinho com uma serra elétrica.

Lehmann, que foi acusado pelo Ministério Público de serrar uma viga do telhado da garagem, foi inicialmente multado em 420 mil euros pelo incidente de julho de 2022, valor que foi reduzido em recurso.

“O Sr. Lehmann aceita a responsabilidade. Ele chegou a um acordo com seu vizinho”, disse a mídia alemã, citando o advogado de Lehmann, Florian Ufer, após a decisão de sexta-feira.

Lehmann, que também foi acusado de evitar o pagamento de taxas de estacionamento no aeroporto de Munique, já as pagou, acrescentou Ufer.

O jogador de 54 anos fez 200 partidas pelo Arsenal em seus cinco anos no clube e fez parte do famoso time “Invencíveis” que ficou invicto na temporada 2003-04.