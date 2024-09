Ex-lutador do UFC Casey Kenney se declara inocente e é liberado sob fiança aguardando julgamento em janeiro

O ex-lutador do UFC Casey Kenney foi liberado sob fiança de US$ 10.000 após se declarar inocente de uma série de acusações relacionadas a um suposto incidente de violência doméstica ocorrido em julho.

Kenney foi liberado após uma audiência de acusação no Tribunal do Condado de Maricopa, no Arizona, na última quinta-feira. Um representante do Departamento do Xerife do Condado de Maricopa confirmou ao MMA Fighting que Kenney foi liberado da custódia após pagar sua fiança de $ 10.000, conforme determinado pelo tribunal.

Com Kenney se declarando inocente, sua próxima data no tribunal envolve uma conferência pré-julgamento marcada para 15 de outubro, com uma data de julgamento provisoriamente marcada para 23 de janeiro de 2025.

Kenney foi preso em agosto após alegações de violência doméstica e uma investigação policial que terminou com o veterano lutador sendo acusado. Atualmente, ele enfrenta inúmeras acusações, incluindo sequestro, que é um crime de classe 2, e vários delitos menores também.

Com base nas atas de sua audiência recente, não foi encontrada nenhuma causa provável para a acusação de agressão agravada por impedir a respiração, “já que não há fatos alegados para sustentar que a respiração da suposta vítima tenha sido prejudicada”, mas foi encontrada nenhuma causa provável para todas as outras alegações.

Uma declaração de causa provável obtida pelo MMA Fighting revelou os detalhes que levaram à prisão de Kenney:

“Entre as datas de 21/07/2024, aproximadamente às 23h00, e 22/07/24, aproximadamente às 00h14, enquanto estava na residência unifamiliar localizada em [address redacted], [suspect] Casey Kenney cometeu sequestro, agressão agravada por estrangulamento e agressão contra [victim] Jasmine Mendez por golpes, tapas, mordidas, cabeçadas e estrangulamentos repetidos [victim] Jasmine por várias horas, resultando em escoriações no lábio de Jasmine, descoloração nos braços de Jasmine e petéquias no pescoço de Jasmine.

“Além disso, durante as 13 horas na residência de Casey Kenney, Jasmine foi incapaz de escapar da residência porque Casey rotineiramente agarrou Jasmine e a manteve no lugar durante suas tentativas, enquanto ameaçava causar mais danos físicos. Casey Kenney aconselhou Jasmine Mendez que se alguém aparecesse, ele atiraria neles e se sua mãe aparecesse, ele atiraria em sua cabeça. Jasmine Mendez declarou que deseja processo neste caso neste momento.”

Com Kenney aguardando julgamento, o juiz também emitiu uma série de condições para sua libertação contínua, incluindo que ele não pode ter qualquer contato com a suposta vítima, mesmo que a suposta vítima o contate primeiro. O contato com a suposta vítima pode levar a uma violação da ordem de “nenhum contato com a vítima”, o que pode constituir assédio agravado, um crime de classe 6 no Arizona.

Kenney também foi ordenado a não ter nenhum contato com os policiais que o prenderam, ele não está autorizado a possuir drogas sem uma prescrição válida, ele não pode possuir ou consumir álcool, ele não está autorizado a possuir nenhuma arma, incluindo armas de fogo, e ele tem que se submeter a testes de impressão digital e DNA ou sua libertação pode ser revogada.

Supondo que Kenney cumpra esses termos, ele permanecerá livre aguardando seu julgamento marcado para janeiro.

O veterano peso galo, que lutou pela última vez em 2021, também foi dispensado do elenco do UFC após sua prisão inicial em agosto.