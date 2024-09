Ex-Man United GK Sergio Romero banido pelo Boca após briga de torcedores

O Boca Juniors suspendeu seu goleiro Sergio “Chiquito” Romero por dois jogos como punição por perder a calma com um torcedor do clube após a derrota de 1 a 0 para o River Plate no sábado.

O ex-jogador do Manchester United teve que ser contido por dirigentes do clube após trocar palavras com um torcedor do Boca, que expressou sua frustração com o goleiro após o apito final, antes que outros torcedores se juntassem à torcida.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Romero, 37, pediu desculpas pelo incidente, mas foi suspenso.

“Foi tomada a decisão de que nosso jogador Sergio Romero não será convocado para as próximas duas partidas que teremos que disputar (contra o Club Atlético Belgrano de Córdoba e a Asociación Atlética Argentinos Juniors)”, disse o clube em um comunicado.

“Queremos também informar que os três torcedores que causaram o incidente mencionado foram identificados e que as medidas correspondentes serão aplicadas a eles.”

Romero, que também receberá uma multa do seu clube, admitiu que “perdeu a cabeça”.

“Quero pedir desculpas aos torcedores do Boca pela situação no final”, disse Romero.

“Quando o cara estava me xingando, eu perdi a cabeça. Nenhum de nós sai para jogar um jogo para perder, queríamos ganhar tanto quanto eles e isso não aconteceu. Eu não conseguia pensar naquele momento, eu perdi a cabeça.

Sergio Romero e seus companheiros deixam o campo após a derrota do Boca Juniors para o rival River Plate. Marcelo Endelli/Getty Images

“Peço desculpas ao torcedor do Boca, eu estava errado com minha reação, eu deveria ter deixado para lá e ido embora. Eles têm o direito de se expressar.”

Manuel Lanzini, do River, marcou o único gol do Superclássico aos 20 minutos, em um jogo que terminou com nove cartões amarelos para ambos os times e Cristian Lema, do Boca, expulso.

A derrota de sábado contra o rival River foi a quarta do Boca na temporada e o deixou em 11º na classificação da liga. O River está em quinto, seis pontos atrás do líder da liga, Vélez Sarsfield.

“Nosso Clube deve ser uma grande família, composta por fãs, jogadores, funcionários e diretores”, acrescentou a declaração do Boca. “Portanto, todos nós devemos respeito mútuo em todos os momentos e estar unidos pelo bem do Clube, aproveitando o esporte e as competições em que o Boca participa, incentivando e participando juntos, em paz e harmonia.”