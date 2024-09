Ex-MVP Derrick Rose se aposenta da NBA após 16 anos de carreira

O ex-MVP Derrick Rose está se aposentando da NBA após uma carreira de 16 anos.

“Sabendo que dei tudo de mim ao jogo, sinto-me confiante na minha decisão”, disse Rose à ESPN. “O basquete foi apenas o começo para mim. Agora, é importante que eu dê tudo de mim à minha família — eles merecem isso.”

Rose, 35, anunciou sua decisão nas redes sociais na quinta-feira de manhã. Ele também tirou páginas dos jornais locais das seis cidades da NBA em que jogou — Chicago, Nova York, Cleveland, Minneapolis, Detroit e Memphis — para agradecer a cada fã-clube.

O Memphis Grizzlies atendeu ao pedido de Rose para deixá-lo rescindir o último ano de seu contrato no início da semana.

Rose chegou à liga como a escolha geral nº 1 no draft de 2008, indo para o Chicago Bulls de sua cidade natal. O armador de 1,90 m rapidamente emergiu como uma das estrelas jovens mais empolgantes da NBA, dominando e deslumbrando com sua combinação de capacidade atlética e destemor.

Rose ganhou o prêmio de Novato do Ano de 2008-09 e foi um All-Star nas três temporadas seguintes. Ele se tornou o mais jovem MVP na história da NBA, ganhando a honra aos 22 anos em 2010-11, quando teve uma média de 25,0 pontos e 7,7 assistências por jogo para levar os Bulls a um recorde de 62-20, o melhor da liga, antes de fazerem uma corrida para as finais da Conferência Leste.

A trajetória da carreira de Rose mudou quando ele rompeu o ligamento cruzado anterior durante a primeira rodada dos playoffs de 2012. Ele perdeu toda a temporada seguinte e ficou limitado a apenas 10 jogos em 2013-14.

Sua jornada de oito anos com os Bulls terminou quando Chicago negociou Rose com o New York Knicks durante a offseason de 2016. Ele foi um viajante na segunda metade de sua carreira, já que Rose era frequentemente prejudicado por lesões.

Rose terminou sua carreira com uma média de 17,4 pontos e 5,2 assistências em 723 jogos disputados, incluindo 518 como titular. Ele jogou apenas 77 jogos nas últimas três temporadas, incluindo 24 em sua única temporada em Memphis, a cidade onde ele estrelou em um time universitário que avançou para o jogo do campeonato nacional de 2008.