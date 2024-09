Ex-noiva de longa data do marido de Lana Del Rey está chocada com o casamento

Lana Del Rey O marido de Anna quebrou alguns corações em sua época, mas mesmo aqueles que ficaram desanimados com o casamento surpresa lhe deram notas altas.

Kelli Welsh estava noiva de Jeremy Dufrene não por um, nem dois, mas por 12 anos, mas não era para ser assim. Eles se separaram em outubro do ano passado.

Welsh disse ao Daily Mail que ela ficou “em choque” porque seu ex se recuperou tão rapidamente.

Mesmo assim, Kelli elogiou muito o guia turístico jacaré, dizendo: “Estou feliz por ele. Ele é um homem muito protetor, trabalhador e viril. Ele precisava sair de sua zona de conforto. Ele estava acostumado com a vida e o ser do Bayou. no pântano. Ele merece esta bênção.”