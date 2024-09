Ex-proprietário da propriedade ‘Billionaire Bunker’ de Jeff Bezos processando corretor de imóveis

O cara que vendeu uma propriedade “bunker bilionário” de US$ 79 milhões em Miami Beach para Jeff Bezos está processando o corretor de imóveis que administrou o negócio… alegando que perdeu até US$ 6 milhões no preço de venda, porque o corretor de imóveis escondeu que o comprador era na verdade o fundador da Amazon.

TMZ obteve os documentos – uma entidade controlada por Leo Krisscofundador da empresa brasileira de brinquedos e eletrônicos Tectoy, está processando a imobiliária Douglas Elliman… alegando que seu CEO, Jay Parkerligou pessoalmente para garantir que Bezos não era o comprador por trás de uma oferta por sua luxuosa propriedade na Flórida.

Kryss afirma no processo que concordou em reduzir o preço pedido de US$ 85 milhões para US$ 79 milhões depois que Parker garantiu que Bezos não estava por trás do acordo – e que o comprador não cederia à oferta. Mas Kryss diz que descobriu mais tarde que o comprador de seu oásis em Indian Creek era de fato Bezos.

Ele procurou a identidade do comprador depois de saber que Bezos havia adquirido a casa vizinha por US$ 68 milhões… e ele claramente acha que Bezos provavelmente teria pago os US$ 6 milhões extras que Kryss estava pedindo, para que ele pudesse combinar as duas propriedades.

Em essência, Kryss afirma que se soubesse que Jeff Bezos era o comprador, não teria concordado com a queda de preço.

Ele alega que Douglas Elliman o enganou para fechar o negócio e receber uma comissão de US$ 3,16 milhões… e agora ele quer indenização.