Ex-proprietário do Milwaukee Bucks Lasry perto de acordo com NC Courage – fonte

O ex-proprietário do Milwaukee Bucks, Marc Lasry, está perto de um acordo para comprar uma participação majoritária no North Carolina Courage, da Liga Nacional de Futebol Feminino, confirmou uma fonte à ESPN.

O Sportico informou que o acordo avaliaria o Courage em US$ 108 milhões.

Se a transação for concretizada, Lasry se tornará o principal proprietário do Courage, assumindo o cargo de Steve Malik, que comprou os direitos de franquia do Western New York Flash em janeiro de 2017 e transferiu o time para Cary, Carolina do Norte.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Lasry é o presidente do Avenue Capital Group, cuja equipe de atletas consultores inclui a ex-MVP da NWSL, internacional dos Estados Unidos e vencedora da Copa do Mundo Lauren Holiday. Lasry, que vendeu sua participação no Bucks no ano passado, tem falado abertamente sobre seu desejo de investir em esportes femininos e anteriormente buscou investir no Angel City FC.

O proprietário do Courage, Malik, e um porta-voz da equipe não puderam ser contatados para comentar.

A Carolina do Norte é a única franquia na NWSL de 14 equipes que não introduziu uma nova propriedade controladora ou um novo governador de equipe nos últimos quatro anos. A liga cresceu de 10 equipes em 2021 e espera-se que adicione mais duas em 2026.

As avaliações de equipes da NWSL dispararam de US$ 3,5 milhões no início de 2020 (Seattle Reign FC) para vários recordes neste ano. O San Diego Wave está no meio de um processo de venda em duas partes, avaliado entre US$ 113 milhões e US$ 120 milhões, o que foi um novo recorde na primavera.

Marc Lasry está perto de assumir o controle do North Carolina Courage, da Liga Nacional de Futebol Feminino. Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images

O Angel City FC estabeleceu um recorde em um acordo fechado no início deste mês. Willow Bay, reitor da USC Annenberg School for Communication and Journalism, e o CEO da Disney, Bob Iger, compraram o clube sediado em Los Angeles por uma avaliação de US$ 250 milhões. (A Walt Disney Company é a proprietária majoritária da ESPN.)

O Courage tem tido muito sucesso em campo, vencendo o Campeonato da NWSL em 2018 e 2019, o NWSL Shield em 2017, 2018 e 2019 e a NWSL Challenge Cup em 2022 e 2023. O Western New York Flash também venceu o Campeonato da NWSL de 2016 alguns meses antes da mudança da franquia.

Fora de campo, no entanto, o Courage tem enfrentado dificuldades em Cary, que é um subúrbio de Raleigh, na Carolina do Norte.

O Courage teve uma média de 5.400 fãs em 2023, o que o colocou em penúltimo lugar na NWSL. O time joga no WakeMed Soccer Park, um local com 10.000 lugares que foi inaugurado em 2002 e é de propriedade pública.

Malik liderou esforços para construir um estádio de futebol na parte sul do centro de Raleigh, mas esses planos estão em pausa há anos.

O desenvolvimento esportivo em Raleigh continuou, no entanto, com o Carolina Hurricanes da NHL anunciando na semana passada um desenvolvimento de uso misto de US$ 1 bilhão em torno de sua arena atual, que fica ao lado do estádio de futebol americano da NC State. A arena fica a apenas três milhas do WakeMed Soccer Park.