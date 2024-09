Ex-QB dos Vikings Tommy Kramer diz que tem demência

MINNEAPOLIS — O ex-quarterback do Minnesota Vikings, Tommy Kramer, foi diagnosticado com demência, anunciou ele nas redes sociais.

Kramer, de 69 anos, que jogou 13 de suas 14 temporadas na NFL com os Vikings e foi para o Pro Bowl depois de liderar a liga em classificação de passadores em 1986, postou em sua conta X na quarta-feira que foi formalmente diagnosticado com declínio cognitivo há pouco mais de um ano na Cleveland Clinic, como parte de um programa de saúde e bem-estar para ex-jogadores da NFL.

Kramer disse que se sentiu inspirado a compartilhar sobre sua condição após a revelação feita pelo quarterback do Hall da Fama do Futebol Profissional, Brett Favre, na terça-feira, durante uma audiência no Congresso, de que ele tem doença de Parkinson.

Kramer disse que seus médicos lhe disseram em seu exame anual que a demência não havia avançado e que ele parou de consumir álcool para lidar melhor com a situação.

“Por favor, sem simpatia”, escreveu Kramer. “Eu vivi uma vida ótima e não mudaria nada. Ninguém queria vencer mais do que eu e eu nunca desisti, e é exatamente assim que vou lutar contra isso.”

Kramer, natural de San Antonio, Texas, foi convocado na primeira rodada de Rice pelos Vikings em 1977. Ele recebeu o apelido de “Two Minute Tommy” por seu sucesso no final do jogo, mais famoso por um passe Hail Mary de 46 jardas para um touchdown em 1980 que foi desviado e pego com uma mão por Ahmad Rashad para coroar uma vitória de retorno sobre o Cleveland Browns que garantiu um título de divisão para Minnesota. Kramer passou por 456 jardas e quatro touchdowns naquele jogo.

Kramer é o segundo na história dos Vikings em jardas de passe, atrás do membro do Hall da Fama Fran Tarkenton, mas grande parte de sua carreira foi interrompida por lesões. Ele se tornou titular em 1979, a única temporada em que jogou todos os 16 jogos.

Ele jogou sua última temporada na NFL em 1990 pelo New Orleans Saints.