Ex-técnica interina da seleção feminina dos EUA, Twila Kilgore, deixa o cargo

Twila Kilgore, que atuou como técnica interina da seleção feminina dos Estados Unidos por quase nove meses antes da chegada da técnica Emma Hayes em maio, deixou a US Soccer “para buscar outras oportunidades de treinamento”, disse a federação na terça-feira.

A gestão de Kilgore como técnica interina e sua colaboração com Hayes antes da chegada do técnico principal foram cruciais para que a USWNT finalmente ganhasse a medalha de ouro olímpica de 2024. Ela continuou como técnica assistente depois que Hayes assumiu a função de técnica principal.

“Twila entrou em uma situação difícil quando assumiu depois da Copa do Mundo”, disse Hayes em um comunicado.

“As contribuições dela para nossa equipe foram inestimáveis. Sou uma grande defensora de oportunidades para treinadoras, e precisamos de mais treinadoras nos Estados Unidos como Twila. Ela é um modelo para muitas outras mulheres que seguem seu caminho e qualquer que seja a próxima equipe, eles terão uma excelente treinadora e humana.”

A US Soccer não especificou onde seria a próxima oportunidade de Kilgore como treinador.

Kilgore supervisionou a seleção feminina dos EUA por 14 jogos, de agosto de 2023 a maio de 2024, o mais longo mandato interino na história do programa.

Ela guiou o time à vitória na renomeada Concacaf W Gold Cup em março. Kilgore assumiu a função de treinadora interina após o pior resultado da USWNT em um grande torneio.

Os americanos foram eliminados da Copa do Mundo de 2023 nas oitavas de final após uma derrota nos pênaltis para a Suécia.

O ex-técnico Vlatko Andonovski renunciou e Kilgore, que era assistente de Andonovski, assumiu.

Como treinadora interina, Twila Kilgore levou a seleção feminina dos EUA à vitória na Copa Ouro da Concacaf. Brad Smith/ISI Photos/USSF/Getty Images para USSF

Hayes foi contratada pela US Soccer em novembro de 2023, mas negociou para terminar a temporada europeia com o Chelsea, da Inglaterra, o que significa que Hayes só chegou à seleção feminina dos EUA menos de dois meses antes do início das Olimpíadas.

Kilgore e Hayes se encontraram frequentemente por telefone e pessoalmente para colaborar em decisões durante o período interino. Hayes então assumiu por quatro jogos antes das Olimpíadas, e a USWNT venceu todas as seis partidas para ganhar sua primeira medalha de ouro desde 2012.

“Sou grato pelas oportunidades, confiança e apoio que recebi da liderança, equipe, jogadores e fãs nos últimos três anos”, disse Kilgore em uma declaração. “Fazer parte deste programa histórico como assistente e treinador principal interino tem sido um privilégio e uma experiência gratificante.

“O que esse grupo conquistou durante um período de transição é um testamento para todos os envolvidos e acredito que seja uma indicação de sucesso contínuo por vir. Não estou saindo apenas com uma corrida de medalha de ouro, mas também com experiências incríveis, relacionamentos significativos e novas ambições.”

Há várias vagas para treinador principal e gerente geral na Liga Nacional de Futebol Feminino (NWSL), nas quais Kilgore tem experiência.

Ela atuou como assistente técnica do Houston Dash por quase três anos.

Kilgore foi a primeira mulher nascida nos Estados Unidos a obter a licença US Soccer Pro — o mais alto título de treinadora do país.

Ela também tem uma Licença de Treinadora “A” da UEFA. Antes de seu tempo na NWSL e com a equipe sênior dos EUA, Kilgore trabalhou extensivamente com as equipes nacionais juvenis dos EUA. Houston está sem um gerente geral após demitir Alex Singer em julho e está sem o técnico Fran Alonso há quase três meses.

Alonso foi inicialmente listado como doente e desde então foi descrito como estando em licença pessoal, sem maiores informações.

Erik Ustruck está servindo como consultor para facilitar as movimentações de escalação, informou a ESPN anteriormente. O San Diego Wave FC também está sem um técnico principal desde que demitiu Casey Stoney em junho.

O time de expansão Utah Royals FC tem operado com o técnico interino Jimmy Coenraets no comando desde a demissão de Amy Rodriguez no final de junho.

San Diego, Houston e Utah são os três últimos times na tabela da NWSL.

O Bay FC, também um time de expansão, está sem um gerente geral oficial desde junho, quando Lucy Rushton renunciou. Após a renúncia de Rushton, Matt Potter foi elevado a “chefe de futebol e diretor esportivo interino”.