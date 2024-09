Ex-Vereador Nelsinho declara apoio a Ronaldo Lopes: “Tem dado orgulho aos penedenses”

Nelsinho disputou na eleição passada a cadeira para Prefeito de Penedo contra Ronaldo Lopes

O ex-vereador e ex-candidato a prefeito de Penedo, Nelsinho, anunciou na última segunda-feira (23) seu apoio à candidatura de reeleição de Ronaldo Lopes. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Nelsinho surpreendeu a muitos ao manifestar seu entusiasmo pela gestão do atual prefeito, com quem concorreu nas eleições de 2020.

Apesar de ter disputado a cadeira do Executivo em chapa oposta à de Ronaldo Lopes nas últimas eleições, Nelsinho afirmou que sua visão sobre o atual prefeito mudou drasticamente após acompanhar de perto as transformações ocorridas em Penedo nos últimos anos. Segundo ele, Ronaldo não apenas superou as expectativas, como também implementou algumas de suas próprias propostas de campanha.

“Quando fui candidato a prefeito, disputei a eleição com o Ronaldo. E sinceramente, o meu receio era que Ronaldo continuasse a gestão que era a gestão passada”, declarou Nelsinho, fazendo referência ao antigo governo de Marcius Beltrão, do qual foi crítico ferrenho. “Ronaldo Lopes me surpreendeu positivamente demais.”

Nelsinho, que se afastou temporariamente da política para se dedicar ao empreendedorismo em outra cidade alagoana, destacou que, mesmo à distância, nunca deixou de manter laços estreitos com seus familiares e amigos em Penedo. O ex-vereador ressaltou que a postura de Ronaldo Lopes à frente da prefeitura foi decisiva para que ele declarasse publicamente o apoio ao prefeito e seu vice, Valdinho Monteiro, nas eleições de 2024.

“Ronaldo tem sido um prefeito que tem dado orgulho aos penedenses. Hoje nós temos orgulho de ver Penedo com a quantidade de obras e com assistência, não só na cidade como no povoado”, elogiou Nelsinho, reconhecendo o avanço em diversas áreas sob a gestão atual.

A aliança de Nelsinho com Ronaldo Lopes também foi fortalecida pela escolha de Valdinho Monteiro como vice na chapa. Ex-vereador e homem dos povoados, Valdinho foi descrito por Nelsinho como “um cara honrado, um cara de povoado”, acrescentando que tem plena confiança no trabalho que o candidato a vice-prefeito pode realizar ao lado de Ronaldo.

Nelsinho aproveitou o vídeo para convocar seus apoiadores a votarem em Ronaldo Lopes no dia 06 de outubro, ressaltando a importância da continuidade das ações da atual administração. “Ronaldo merece ter um segundo mandato, merece mais quatro anos para ter a oportunidade de entregar a Penedo tudo que ele sempre sonhou entregar”, afirmou. Ele concluiu reiterando seu voto em Ronaldo e Valdinho, incentivando todos os seus amigos e simpatizantes a acompanharem essa decisão.

Veja vídeo: