Ex-zagueiro da Costa do Marfim e Cardiff Sol Bamba morre aos 39 anos

O ex-zagueiro da Costa do Marfim Sol Bamba morreu aos 39 anos, anunciou no sábado o clube turco Adanaspor, onde ele era diretor técnico.

Bamba jogou pelo Cardiff City, Leeds United e Leicester City. Ele também teve passagens pelo time italiano Palermo, pelos clubes escoceses Dunfermline Athletic e Hibernian, e pelo time turco Trabzonspor.

Ele fez 46 partidas pelo seu país, marcando um gol, aposentou-se em janeiro de 2023 e tornou-se treinador, atuando como assistente técnico no Cardiff antes de assumir o cargo de diretor técnico no Adanaspor.

“Nosso diretor técnico, Souleymane Bamba, que ficou doente antes da partida de ontem contra o Manisa Football Club, foi levado ao Hospital Universitário Manisa Celal Bayar e infelizmente perdeu a batalha pela vida”, disse o Adanaspor em um comunicado.

“Nossas condolências à família e à nossa comunidade.”

Sol Bamba encerrou sua carreira de jogador no Middlesbrough. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Bamba foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin em 2021, mas foi declarado livre do câncer após um ciclo de quimioterapia.

O Cardiff City, onde Bamba conquistou a promoção para a Premier League em sua primeira temporada, chamou seu impacto no clube de “imensurável”.

“É com a mais profunda tristeza que soubemos esta noite sobre o falecimento da lenda do clube, Sol Bamba. Ele foi um herói para todos nós, um líder em todos os vestiários e um verdadeiro cavalheiro”, disse o clube em um comunicado.

“Esta é uma notícia absolutamente trágica. Sol Bamba faleceu com apenas 39 anos. Nossas mais profundas condolências à família”, disse a seleção nacional de futebol da Costa do Marfim no Instagram.

O Leeds United o chamou de “uma das pessoas mais legais do futebol”.

“Os pensamentos de todos no Leeds United estão com a família e os amigos de Sol neste momento trágico. Descanse em paz, Sol, você estará para sempre em nossos corações”, disse o clube em um comunicado.