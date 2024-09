Existe um novo Patriot Way? Como Jerod Mayo aborda o coaching

FOXBOROUGH, Mass. — Robert Kraft se lembra do dia em que soube que Jerod Mayo seria o sucessor de Bill Belichick como técnico principal do New England Patriots. Kraft estava esperando em um lounge privado no Aeroporto Ben Gurion de Tel Aviv, acompanhado por jogadores antigos e atuais do Patriots no final de uma viagem de seis dias em junho de 2019.

A Kraft patrocinava regularmente visitas espirituais a Israel, trazendo membros do Hall da Fama do Futebol Profissional que descreveram o batismo no Rio Jordão e a visita a locais sagrados em Jerusalém como algo transformador.

Esta viagem foi diferente. Dedicada exclusivamente aos jogadores dos Patriots de todas as eras de sua gestão como proprietário, ela transformou a visão futura de Kraft para a franquia.

Houve um atraso no retorno para casa. O saguão do aeroporto parecia um vestiário. E Mayo estava no meio, cercado por jogadores dos anos 1990, como o quarterback Drew Bledsoe e o cornerback e membro do Hall da Fama do Futebol Profissional Ty Law, jogadores do início e meados dos anos 2000, incluindo o running back Kevin Faulk e o defensive tackle Vince Wilfork, e jogadores dos anos 2010, com o cornerback Stephon Gilmore e os offensive linemen David Andrews e Joe Thuney.

Kraft observou como Mayo, que trabalhava para a empresa de saúde Optum desde sua aposentadoria da NFL após a temporada de 2015, se conectou com o grupo diversificado.

“O que especialmente chamou minha atenção foi como ele organizou algumas reuniões, um diálogo. … Foi com veteranos e Patriots atuais. Ele estava fora da organização, mas isso me mostrou uma habilidade de ser capaz de se dar bem”, disse Kraft.

“O sinal tocou e eu disse: ‘Esse é meu próximo treinador principal.'”

Quando os Patriots entrarem em campo contra o New York Jets na quinta-feira à noite (20h15 ET, Prime Video), Mayo estará na lateral do campo fazendo sua estreia como técnico principal no horário nobre. Será a primeira vez em 25 anos que Belichick não estará treinando os Patriots contra um rival da AFC East.

É o início do novo Caminho Patriota.

As diferenças de liderança entre Belichick e Mayo são impressionantes. Belichick era rígido e intimidador de abordar, com atenção implacável aos detalhes que incluía desafiar os jogadores com testes surpresa sobre o próximo oponente. Mayo acredita em capacitar os jogadores e investir neles pessoalmente antes de exigir mais em campo.

“É sobre desenvolver pessoas”, disse Mayo. “Quero que esses caras joguem bem em cada snap e ganhem vários jogos. Mas também quero que eles sejam resilientes quando os tempos forem difíceis. Isso leva à carreira pós-futebol.”

A mudança na cultura foi intencional. Kraft acredita que os jogadores que entram na NFL respondem melhor a um estilo diferente de treinamento do que há uma década. Ao mesmo tempo, ele sabia que se afastar do Belichick da velha escola para um técnico principal de primeira viagem era uma aposta — especialmente para um time no meio de uma reconstrução.

Os primeiros resultados foram promissores, já que os Patriots estão com 1-1, algo que não era esperado de um time que o Índice de Poder do Futebol da ESPN projetou que teria o menor número de vitórias nesta temporada.

A vitória na abertura da temporada sobre o Cincinnati Bengals foi a maior surpresa da Semana 1 na NFL desde 2018, de acordo com a ESPN Research, com os Patriots entrando como azarões de 7,5 pontos.

É um possível sinal de que o método de Mayo está funcionando.

O treinador de outside linebackers Drew Wilkins, que está em seu primeiro ano na Nova Inglaterra depois de passar uma década com o Baltimore Ravens sob o comando de John Harbaugh e as duas últimas temporadas na equipe de Brian Daboll no New York Giants, descreveu Mayo como “uma grande estrela do norte a ser admirada”.

“Os detalhes com que ele treina, o entusiasmo que ele traz para a sala, um cara que colabora e traz energia positiva para o prédio todos os dias, você não pode pedir nada mais do que isso”, disse Wilkins.

Jerod Mayo é campeão do Super Bowl (temporada de 2014) e ex-Novato Defensivo do Ano (2008). Fred Kfoury III/Ícone Sportswire

MAIO, 38, é mais jovem do que a carreira de treinador de Belichick, de 49 anos.

Ele foi a primeira escolha de Belichick no draft de 2008, vindo do Tennessee, como a 10ª seleção. Mayo jogou como linebacker pelos Patriots de 2008 a 2015 — um capitão sete vezes que totalizou 905 tackles — e então foi técnico da equipe de Belichick de 2019 a 2023.

Alguns companheiros de equipe chamavam Mayo de “Mini Bill” porque acreditavam que ele via o jogo através das lentes de um treinador. Mayo morava a minutos de distância das instalações do time porque passava muito tempo lá — como Belichick. Quando os jogadores queriam influenciar Belichick em coisas como mudar o itinerário do time, eles pediam para Mayo falar com ele.

Para Mayo, aqueles foram momentos em que ele pôde provar aos seus companheiros de equipe que ele os apoiava. Ele aponta para essa construção de relacionamento como uma parte fundamental do seu estilo de treinamento agora.

Tal abordagem agradou Kraft, que disse na entrevista coletiva introdutória da Mayo em janeiro: “Acho que temos alguém muito especial que entende como gerenciar os jovens hoje. O mundo é diferente de 20 anos atrás, até mesmo de 10 anos atrás.”

É por isso que Law, um ex-Patriota que se tornou próximo de Mayo em Israel, acredita que Kraft fez uma escolha inteligente.

“Você tem que ter alguém em sintonia com isso, e ele entende esses jogadores”, disse Law sobre Mayo. “Pense nas escolhas de draft de segunda e terceira rodadas; isso costumava ser um grande negócio. Agora com NIL, alguns desses caras estão tendo um corte de pagamento da faculdade, eles já estão chegando como milionários. É uma mentalidade diferente, e [Mayo is] jovem o suficiente para entender isso.”

Em um ponto, Kraft disse que ficou preocupado que os Patriots pudessem perder Mayo. Então, o técnico de linebackers da Nova Inglaterra, Mayo, foi entrevistado pelo Denver Broncos, Philadelphia Eagles e Las Vegas Raiders para suas vagas de técnico principal em 2021 e 2022. Então, antes da temporada de 2023, Kraft incluiu uma cláusula de sucessão no contrato de Mayo para torná-lo o técnico principal quando o tempo de Belichick na Nova Inglaterra terminasse.

Quando Belichick deixou os Patriots em janeiro após uma campanha de 4-13, eles não perderam tempo em nomear Mayo como seu sucessor. O comissário da NFL Roger Goodell mais tarde chamou a cláusula de sucessão de “gestão inteligente”.

Quase dois meses no cargo, Mayo encontrou o técnico do Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin, nas reuniões anuais da NFL em Orlando, Flórida. Se alguém conseguia se identificar com a nova posição de Mayo de suceder um técnico lendário, era Tomlin.

Tomlin, que assim como Mayo é de Hampton, Virgínia, foi contratado pelos Steelers em 2007, quando tinha 34 anos. Ele sucedeu Bill Cowher (15 temporadas), que sucedeu Chuck Noll (23 temporadas) — duas lendas que juntos conquistaram cinco títulos do Super Bowl.

“Ele me disse: ‘Cada dia será diferente'”, Mayo lembrou Tomlin dizendo. “Ele não estava mentindo. É assim que tem sido até agora.”

Mayo venceu seu primeiro jogo na carreira como treinador principal na Semana 1 e foi recebido com um banho de Gatorade. Eric Canha-USA TODAY Sports

SEIS DIAS ANTES os Patriots abriram a temporada regular de 2024 em Cincinnati, o veterano tackle defensivo de oito anos Davon Godchaux queria entrevistar Mayo para um episódio de seu podcast. Mas Godchaux hesitou.

Ele nunca teria considerado perguntar a Belichick, que sempre lembrava os jogadores para ficarem longe das redes sociais e manterem o foco no futebol.

“Eu nem ia perguntar [Mayo] no começo, mas depois eu fiquei tipo, ‘Por que não?'” Godchaux disse. “E ele é tão compreensivo. Ele disse, ‘Claro, qualquer coisa para te apoiar.’

“É um momento agitado para ele, e foi difícil para mim perguntar. Eu poderia dizer tantas coisas, mas ele me apoia e se importa.”

Godchaux disse que iria bater na parede por Mayo e acreditava que seus companheiros de equipe fariam o mesmo.

A reputação de Mayo como ex-jogador o ajudou no vestiário, de acordo com o safety do quinto ano Kyle Dugger, que observou uma cultura de equipe que inclui alguns dos princípios fundamentais de Belichick complementados com um toque de Mayo.

“São muitos valores semelhantes no que diz respeito à base do trabalho duro e de fazer nosso trabalho da maneira certa, sem entrar na mídia e ouvir o barulho externo”, disse Dugger. “Acho que a maior diferença é que a comunicação tem sido realmente aberta e direta dele para nós — do treinador para o jogador — e ele tem as vozes para ser levado um pouco mais a sério no vestiário.”

“É muito importante para mim sentir que tenho voz, e ele quer saber como as coisas podem ser melhoradas ou como ele pode nos ajudar.”

Dont’a Hightower, ex-linebacker do New England que jogou ao lado de Mayo por quatro temporadas e agora está em seu primeiro ano na comissão técnica dos Patriots, disse que Mayo não mede esforços.

“O que você vê é o que você tem”, disse Hightower. “Paixão e propósito. Ele motiva os caras a fazerem certas coisas e saírem de suas zonas de conforto. Os caras gravitavam em torno dele quando ele era um jogador, e eles fazem isso agora.”

O proprietário dos Patriots, Robert Kraft, à esquerda, está encorajado pelo que viu de Mayo até agora em 2024. Maddie Meyer/Getty Images

FIGURAS KRAFT LÁ haverá algumas dores de crescimento inevitáveis. Além de 17 treinadores de fora da organização contratados por Mayo, a lista inclui 10 novatos e 12 outros recém-chegados.

Então, Kraft é comedido quando perguntado sobre como ele avaliará a temporada de 2024 para uma franquia que foi o padrão ouro da NFL por quase duas décadas, vencendo seis Super Bowls sob o comando de Belichick.

“Não sei o que vai acontecer. Provavelmente passaremos por momentos difíceis. Mas é assim que se constrói. Em nosso primeiro ano com Bill, fomos 5-11”, disse Kraft. “Jerod exala uma certa confiança e criou uma atmosfera de positividade.

“Não sei qual será o nosso histórico, mas… há uma certa conectividade e respeito mútuo, mas ainda assim há uma resistência mútua.”

No quarto período do jogo da Semana 1 contra o Bengals, enquanto o New England tentava esgotar o tempo, o quarterback titular Jacoby Brissett disse aos seus companheiros de equipe para “levá-los para a colina!” Era uma referência a como Mayo fazia treinos longos e difíceis no campo de treinamento que terminavam com os jogadores correndo várias vezes até uma colina próxima, o que era um grampo de Belichick. Tornou-se o lema da equipe.

“Fiquei tão animado ao ouvir isso dos jogadores. Significou muito”, disse Mayo. “Sempre falamos sobre pegar o caminho difícil. Isso significa que todas as coisas extras que fazemos, valem a pena.”

Na Semana 2, os Patriots perderam por 23-20 na prorrogação para o visitante Seattle Seahawks. O New England não conseguiu manter uma vantagem de três pontos no final do quarto período quando estava no controle do jogo. Os Pats entraram como azarões de 3,5 pontos.

“Nós conversamos sobre isso no começo da temporada — como o sucesso parece para mim — e isso está melhorando a cada semana”, disse Mayo. “Não apenas os jogadores, mas também os treinadores e eu.”

Após a vitória em Cincinnati, Kraft presenteou Mayo com uma bola de jogo. Kraft espera que seja a primeira de muitas celebrações de vitória, às quais os Patriots se acostumaram durante o reinado de Belichick, antes que as coisas piorassem nos últimos anos.

“Eu realmente acredito que ele criou uma atmosfera onde o diálogo e a comunicação com os jogadores, eles vão sair e jogar por ele. Eu quero ver esse esforço e os jogadores se esforçando”, disse Kraft. “O [external] As expectativas para nós não são muito altas; quero que isso os deixe irritados, e olha, queremos ganhar jogos.

“Mas acho que este ano… será de grande crescimento e estabelecerá as bases para o futuro.”