Expansão da NBA estará na mesa, mas ainda não, diz Silver

NOVA YORK — O comissário da NBA, Adam Silver, disse na terça-feira que não houve discussão sobre expansão na reunião desta semana do conselho de governadores da liga, mas que o tópico será abordado em algum momento “nesta temporada”.

“Não houve muita discussão sobre expansão nesta reunião, mas não por falta de interesse, mas porque dissemos a eles que não estávamos totalmente prontos”, disse Silver em sua entrevista coletiva na conclusão das reuniões na tarde de terça-feira em um hotel de luxo no centro de Manhattan.

“Foi algo que dissemos ao nosso conselho que planejamos abordar nesta temporada, e ainda não estamos prontos. Mas acho que certamente há interesse no processo, e acho que ainda não chegamos lá em termos de termos tomado decisões específicas sobre mercados ou mesmo francamente para expandir.”

O tópico de expansão tem sido um tópico recorrente nos círculos da NBA nos últimos anos, com Seattle e Las Vegas sendo cogitadas como potenciais lares para novos times. Com o passar do tempo, Silver disse repetidamente que a liga abordaria a expansão em uma ordem específica, cuidando de seu novo acordo de negociação coletiva e, em seguida, de seu novo acordo de televisão antes de se voltar para o tópico de expansão.

O CBA foi acordado na primavera de 2023, e a NBA chegou a um acordo provisório com a Disney, Comcast e Amazon este ano em seu novo acordo de televisão, abrindo caminho para a liga começar a olhar para a expansão nos próximos meses. O primeiro passo nesse processo seria formar um comitê de vários proprietários para explorar o tópico de expansão e determinar quais seriam os próximos passos.

Falando de Seattle, Silver também foi questionado especificamente sobre a Climate Pledge Arena, anteriormente conhecida como Key Arena, e se as reformas pelas quais a arena passou nas últimas temporadas seriam suficientes para atrair a liga a retornar lá depois que o Seattle SuperSonics se mudou para Oklahoma City em 2008.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Silver evitou a questão, dizendo que a liga se concentra em todas as arenas em que joga, em todos os lugares.

“A resposta é sim”, disse Silver. “Estamos sempre prestando atenção ao que está acontecendo em outras arenas pelos Estados Unidos quando jogamos lá. Observamos muito de perto o suporte que recebemos nesses mercados.”

“Mas, incidentalmente, olhamos em todos os lugares. Acho que temos uma biblioteca muito boa agora de arenas em todos os lugares do mundo, e em parte porque, mesmo que não estejamos tocando lá regularmente, há coisas que podemos aprender.”

Além disso, Silver abordou vários outros tópicos, incluindo:

• Além da expansão, dois times separados da NBA — o Minnesota Timberwolves e o Boston Celtics — estão atualmente envolvidos em processos de venda. A venda do Minnesota do antigo proprietário Glen Taylor para o empreendedor Marc Lore e Alex Rodriguez está atolada em uma batalha legal há meses, com uma próxima audiência de arbitragem definida para determinar se a decisão de Taylor de não mais vender o time será levada adiante. Silver disse que a liga estava se mantendo afastada do caso — incluindo como reagiria se qualquer um dos lados ganhasse o caso de arbitragem — e deixando esse processo legal se desenrolar.

“A resposta curta é não”, disse Silver. “Esse é um processo que existe independentemente da liga que foi definida no acordo de vendas, e porque, dependendo do resultado, somente então a liga continuaria um processo de verificação para propriedade. Então é meio que lápis no escritório da liga; não estamos realmente operando de forma alguma agora nessa situação, além de apenas esperar pelo resultado dessa arbitragem.”

A resposta de Silver sobre o Celtics foi semelhante, dizendo que não havia muito a acrescentar além do fato de que o processo de venda está em andamento depois que o grupo de propriedade controladora de Boston, liderado por Wyc Grousbeck, anunciou que venderia a participação controladora do time logo após Boston conquistar o recorde de 18º título da NBA em junho.

Silver disse na sequência da venda do Timberwolves que não quer mais que haja transações de venda “escalonadas” que ocorram ao longo de alguns anos. Quando perguntado sobre como se sentia sobre Grousbeck enquadrar a potencial venda do Celtics de maneira semelhante, ele disse que essas coisas serão julgadas caso a caso.

“Em termos de composição de propriedade e qualquer potencial transação por etapas, o que dissemos é presente para nós o que você está considerando e nós olharemos para isso em uma base única. Eu acho que cada uma dessas situações se apresenta de forma diferente. Eu acho que continua sendo o caso do que eu disse filosoficamente sobre transações por etapas, mas meio que o diabo está nos detalhes aí.”

• Silver também foi questionado sobre seu artigo de opinião no New York Times de aproximadamente uma década atrás, quando ele se manifestou a favor da legalização das apostas esportivas, e como ele avalia o relacionamento atual entre ligas esportivas e apostas.

Silver continuou dizendo que não se arrependia de sua posição e que acreditava que a regulamentação do setor era necessária.

“Eu diria que quando se trata de apostas esportivas, certamente não me arrependo de escrever aquele artigo de opinião e ser a favor da legalização das apostas esportivas”, disse Silver. “Ainda acho que não dá para voltar no tempo. Acho que, como eu disse na época, com o advento da internet, apostas esportivas amplamente disponíveis online, isso é antes mesmo de termos legalizado, bem mais de 30 estados agora onde você pode apostar legalmente, que tivemos que lidar diretamente com a tecnologia e reconhecer que se não legalizarmos as apostas esportivas, as pessoas vão encontrar maneiras de fazê-lo ilegalmente.

“Uma coisa sobre a qual não mudei minha opinião, mas estou tentando ser realista, é que, como você se lembra, antes de eu escrever aquele artigo de opinião — e isso foi antes de a Suprema Corte anular o PASPA [the Professional and Amateur Sports Protection Act] e então permitiu que os estados legalizassem as apostas esportivas — eu era a favor de uma estrutura federal para apostas esportivas. Ainda sou. Ainda acho que a mistura de estado por estado torna mais difícil para a liga administrar. Acho que cria competição, compreensivelmente, entre os estados para obter — pense em Nova York, Nova Jersey ou uma situação como essa, onde ambos estão competindo pelo mesmo cliente para que vocês possam competir em taxas de impostos e outras coisas e uma estrutura regulatória.

“Eu acho que as desvantagens das apostas esportivas certamente existem, e acho que temos que prestar muita atenção a isso. Acho que onde estamos ouvindo isso em várias categorias, certamente você vê incidentes de pessoas menores de idade apostando. Temos que prestar muita atenção a isso, o que está potencialmente acontecendo nos campi universitários, certamente pessoas apostando acima de suas cabeças. Mas eu apenas volto a essa noção de uma estrutura regulatória. Você pode rastrear as pessoas quando tem seus cartões de crédito. Há maneiras muito melhores do que quando é ilegal rastreá-las legalmente. Então, acho que há maneiras diretas de lidar com isso.”