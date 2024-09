Expectativa de vida da SSA: quanto tempo você pode viver com a Previdência Social?

RA aposentadoria parece diferente para cada um, e não há uma abordagem única para todos. Para trabalhadores de 61 a 69 anos, a Administração da Previdência Social (SSA) fornece informações críticas para ajudar a tomar decisões informadas sobre a aposentadoria. As escolhas são inúmeras, e é essencial entender o impacto de cada um.

Você pode continuar trabalhando, reivindicar Benefícios da Previdência Socialou até mesmo fazer as duas coisas. No entanto, cada opção vem com seu próprio conjunto de considerações que afetarão não apenas você, mas também sua família.

Uma das principais decisões é determinar quando começar a receber os benefícios. Sua idade de aposentadoria “completa”, que varia entre 66 e 67 dependendo do seu ano de nascimentodetermina o benefício mensal que você receberá. Por exemplo, se seu benefício for de $ 1.000 na idade de aposentadoria integral, reivindicar antecipadamente aos 62 anos pode reduzir esse valor para $ 750. Por outro lado, adiar até os 70 anos pode aumentar para US$ 1.320 por mês. Essa decisão é crucial, pois impacta diretamente na estabilidade financeira dos seus anos de aposentadoria.

Outro fator a ter em mente é que seus benefícios duram a vida toda. Se você reivindicar antes da sua idade de aposentadoria completa, seu valor mensal será reduzido, mas atrasar o aumentará. Além disso, seus benefícios são ajustados pela inflação, então eles crescerão ao longo do tempo para acompanhar o custo de vida. No entanto, você pode ter que pague impostos de renda federais sobre seus benefícios da Previdência Social se você tiver renda adicional.

O impacto financeiro da solicitação antecipada da Previdência Social

Se você continuar trabalhando enquanto recebe benefícios, seus ganhos podem impactar seu valor mensal. Para aqueles abaixo da idade de aposentadoria integral, o SSA pode reter temporariamente os benefícios se sua renda exceder um certo limite. No entanto, quaisquer benefícios retidos será creditado de volta a você quando atingir a idade de aposentadoria integral. Trabalhar pode até aumentar o valor do seu benefício futuro, já que o SSA recalcula seu benefício com base nos anos em que você ganha mais.

Também é importante considerar o Medicare. Mesmo se você atrasar a reivindicação dos benefícios de aposentadoria, certifique-se de se inscrever no Medicare quando fizer 65 anos para evitar quaisquer penalidades. Regras especiais podem ser aplicadas se você tiver cobertura de saúde patrocinada pelo empregador.

Por fim, a Previdência Social não é só para você; sua família também pode se qualificar para benefícios. Seu cônjuge, ex-cônjuge ou filhos dependentes podem receber benefícios em seu registro, e o momento de sua aposentadoria pode influenciar os benefícios de sobrevivência que eles recebem.