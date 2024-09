Explicando a expansão do Pac-12: como tudo começou, quais são as ramificações financeiras e o que vem a seguir?

Em uma decisão surpreendente na quarta-feira à noite, surgiram notícias de que Boise State, Colorado State, Fresno State e San Diego State deixarão a Mountain West Conference para se juntar a Oregon State e Washington State na Pac-12 antes do ano acadêmico de 2026-27.

Esta última rodada de realinhamento de conferências decorre do colapso da Pac-12 no verão passado, que foi colocado em movimento no ano anterior, quando a UCLA e a USC anunciaram que estavam indo para a Big Ten.

Aqui está o que você precisa saber sobre os movimentos.

O que deu início a isso?

Quando Oregon State e Washington State processaram a Pac-12 no ano passado pelo controle do conselho da conferência após a saída de oito escolas, eles deixaram claro em processos judiciais que queriam poder reconstruir a conferência. Isso não significa que eles definitivamente planejavam executar tal plano. Mas sempre foi uma opção atraente, mesmo que fosse complicado de executar.

A NCAA exige que as conferências tenham pelo menos oito membros e, depois que a Pac-12 se desfez, foi concedido um período de carência de dois anos para existir abaixo do mínimo. Esse cronograma informava o quão rápido a conferência tinha que se mover para continuar a existir.

Como estão as finanças?

Isso é parte do motivo pelo qual várias fontes dentro da indústria duvidavam que esse caminho específico fosse provável. Da forma como os estatutos do MWC são escritos, as escolas que saem devem pagar uma taxa de saída de US$ 18 milhões se derem aviso prévio de dois anos. Esse número dobra se for menor que isso. As escolas que saem aqui esperam dever US$ 18 milhões cada, o que é mais de US$ 70 milhões coletivamente, mais os US$ 40 milhões que a Pac-12 deverá à Mountain West em taxas de caça furtiva que faziam parte do acordo de programação das conferências para esta temporada.

A ideia de que a Pac-12 (OSU e WSU) e as escolas que estão deixando o MWC comprometeriam esse tipo de dinheiro foi descartada por muitos na indústria. No ano passado, várias fontes se referiram a essas taxas como um ponto de partida para esse tipo de reconstrução. Obviamente, eles estavam enganados.

Espera-se que o Pac-12 esteja em posição de ajudar as escolas com as taxas de saída, em parte devido às taxas de distribuição de direitos de mídia retidas para membros que saíram e outros ativos da conferência.

Qual será o valor da nova conferência para os parceiros de direitos de mídia?

É aqui que fica ainda mais interessante. Essas seis escolas não teriam pago ao MWC mais de US$ 100 milhões só para chegar a esse ponto se não estivessem confiantes de que o potencial para aumento dos pagamentos de direitos de mídia valeria a pena no final. Tenha em mente também que é provável que o MWC tente reter as distribuições de direitos de mídia para as escolas que estão saindo nos próximos dois anos, como fez quando BYU, TCU e Utah saíram em 2011 e estava definido para ser o caso quando San Diego State flertou anteriormente com uma mudança para o Pac-12 no ano passado.

As escolas que estão saindo esperam receber algo em torno de US$ 10 milhões anualmente no Pac-12, um número fornecido às escolas pela Navigate, uma empresa privada de consultoria esportiva contratada pela conferência. Quão precisa essa projeção ainda é para ser vista, mas ela dobraria aproximadamente o que o MWC distribui atualmente.

Quem mais será o alvo do Pac-12?

Provavelmente mirará alto e descerá na lista. Cal e Stanford são as aquisições dos sonhos, mas fazer isso acontecer seria extremamente complicado, já que acabaram de ir para a ACC, que é parte em quatro processos judiciais relacionados às possíveis saídas de Clemson e Florida State. Vale a pena se perguntar, no entanto, se Cal e Stanford podem ter algum remorso sobre suas decisões de se juntar à ACC, já que estão recebendo apenas 30% das distribuições de direitos de mídia da liga nos próximos sete anos (em 2022-23, a ACC distribuiu uma média de US$ 44,8 milhões por escola). Embora as escolas da ACC sejam pares acadêmicos mais próximos do que a Pac-12 reformulada, o quanto isso realmente importa no cenário geral está em debate.

Os alvos mais realistas são Tulane e Memphis. Mas esses dois precisarão de uma compreensão muito mais clara do cenário financeiro para deixar a AAC do que o limite usado pelas quatro escolas do MWC. Haveria apelo em construir a principal liga de futebol fora do Power 4, mas ainda teria que fazer sentido financeiro. A localização da UTSA a torna uma boa opção.

Entre as escolas MWC restantes, a UNLV ainda é vista como uma candidata provável para também se mudar. Ela preenche todos os requisitos, mas o fato de não ter estado nesta primeira onda é revelador. A posição da MWC é muito mais fraca hoje do que era ontem, e isso poderia ser usado como alavanca para trazer a UNLV — ou outras escolas MWC — em taxas de distribuição anuais menores, a la Cal e Stanford no ACC. A Força Aérea parece ser a outra escola MWC que tem mais apelo.

O que vem a seguir para Mountain West?

Do jeito que as coisas estão, sua filiação será de oito em dois anos: Força Aérea, Havaí, Nevada, Novo México, San José State, UNLV, Utah State e Wyoming. Mais uma deserção levaria a conferência abaixo do mínimo exigido pela NCAA para o qual ela — como a Pac-12 tem agora — teria um período de carência de dois anos para crescer de volta para pelo menos oito.

Houve especulações anteriores de que os membros poderiam tentar dissolver a conferência — um processo que requer 75% dos votos — para evitar taxas de saída para se juntar à Pac-12, mas isso significaria que nove equipes teriam que estar a bordo. É ainda menos provável agora, já que não se espera que os membros que estão saindo possam votar.

O dinheiro do ataque à Pac-12 pode ajudar a reconstruir a conferência — usando o modelo da Pac-12 — mas ainda é muito cedo para dizer como será a longo prazo.