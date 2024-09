Explosão no sul do Alabama leva a apostas anuladas e acordos únicos

Na quinta-feira à noite, o South Alabama esmagou o Northwestern State para um placar final de 87-10, com o USA estabelecendo um recorde de pontuação escolar no processo. O ataque foi tão ruim que os treinadores de ambos os times concordaram mutuamente em encurtar o quarto período em seis minutos, resultando em apenas 54 minutos de jogo.

Isso acabou sendo fundamental para os resultados das apostas esportivas nesta competição. A maioria das regras da casa de apostas esportivas de futebol americano universitário exige 55 minutos de jogo para que a maioria das ações seja considerada válida, embora haja margem para interpretação.

As regras da casa do DraftKings afirmam: “Deve haver 5 minutos ou menos de tempo de jogo programado para que as apostas tenham ação, a menos que o resultado específico do mercado já esteja incondicionalmente determinado.” A última parte é crucial, pois as apostas acima e abaixo no total (neste caso, definido em 59,5, pelas probabilidades da ESPN BET) são consideradas “incondicionais”, ou em outras palavras, elas teriam acertado independentemente de qualquer coisa que pudesse ter acontecido nos minutos finais do jogo.

Como tal, o DraftKings classificou overs e unders como vencedores e perdedores, respectivamente. A BetMGM também confirmou que liquidou as apostas totais dessa maneira. Caesars, ESPN BET e FanDuel não forneceram respostas imediatas às perguntas para esta história.

Para o spread (definido em South Alabama -36,5), o DraftKings classificou todas as apostas como nulas de acordo com suas regras da casa. No entanto, o livro disse que está concedendo pagamentos em dinheiro na sexta-feira para quaisquer apostas no jogo completo dos EUA e no spread do segundo tempo como se fossem vencedoras. As apostas do primeiro tempo e do terceiro quarto permaneceriam como estão.

A BetMGM anulou todas as apostas completas no Northwestern State de acordo com as regras da casa, mas classificou as apostas no South Alabama como vencedoras, chamando o placar final de “resultado oficial”, conforme “declarado pelo órgão regulador oficial”, de acordo com as regras da casa do livro.

O livro oficial de regras de futebol da NCAA diz: “A qualquer momento durante o jogo, o tempo de jogo de qualquer período ou períodos restantes pode ser encurtado por acordo mútuo entre os treinadores principais adversários e o árbitro”. Basicamente, treinadores e árbitros têm liberdade para encurtar os jogos em uma situação de blowout, embora não haja um padrão para o quanto o jogo deve ser encurtado.

Essas circunstâncias ocorreram pelo menos três vezes nesta temporada, e cada uma delas foi tratada de forma diferente pelos treinadores e árbitros.

Em 29 de agosto, Arkansas derrotou Arkansas-Pine Bluff por 70-0, com os times decidindo jogar quartos de 10 minutos no segundo tempo, resultando em apenas 50 minutos de tempo de jogo. BetMGM e DraftKings aplicaram as mesmas decisões do jogo de quinta-feira à noite para essa disputa.

Em 7 de setembro, a Geórgia atropelou o Tennessee Tech por 48-3. Nesse caso, os treinadores principais e os árbitros decidiram encurtar apenas o quarto período em cinco minutos, totalizando exatamente 55 minutos de jogo e, assim, validando toda a ação para aquela disputa.