Fã dos Cowboys esmurra torcedor do Giants em briga violenta no MetLife Stadium

Os Cowboys venceram a luta em campo e uma das maiores fora dele também na noite de quinta-feira… quando um torcedor do Dallas agrediu totalmente um torcedor do Giants em uma briga no MetLife Stadium durante o grande jogo em Nova Jersey.

O caos irrompeu no início da noite… quando um homem em um Troy Aikman Jersey ficou tão chateado com um Lawrence Taylor torcedor – ele começou a bater no cara.

Os Giants venceram por 3 a 0 no início, mas os fãs dos Cowboys se mantiveram firmes nas trincheiras. pic.twitter.com/xcuIBidFBe – Pooh Shiesty (@ yankeeez245) 27 de setembro de 2024

Confira a filmagem filmada por um espectador… o torcedor dos Cowboys puxou a camisa dos Giants do cara pela cabeça e, em seguida, soltou uma onda de mãos direitas.

Quase todos eles conectados – e apesar dos esforços para desacelerar as coisas por parte de uma mulher em um Micah Parsons jersey – a confusão durou quase meio minuto.



Eventualmente, as pessoas na área conseguiram agarrar o torcedor do Dallas – e os socos pararam. Não está claro se os caras foram presos ou expulsos… mas se tiveram que deixar seus lugares, perderam um jogo muito bom.

Enquanto os Cowboys estavam no controle da maior parte da disputa, os Giants tiveram a bola com chance de ganhá-la no último minuto – embora um Daniel Jones Hail Mary caiu nas mãos de Dallas, e os Cowboys fecharam um dub de 20-15.