FA investiga incidente de mordida em Preston e Blackburn – fonte

A Associação Inglesa de Futebol está investigando um suposto incidente de mordida durante o confronto do Campeonato da EFL entre Preston e Blackburn Rovers no domingo, disse uma fonte à ESPN.

Escolhas do editor

1 Relacionado

O zagueiro do Blackburn, Owen Beck, emprestado ao clube pelo Liverpool, reclamou com o árbitro Mathew Donohue que havia sido mordido pelo atacante do Preston Milutin Osmajic após um incidente durante o primeiro tempo do empate por 0 a 0.

Osmajic recebeu um cartão amarelo do árbitro, mas o técnico do Blackburn, John Eustace, disse após o jogo que Beck tem uma marca de mordida devido ao incidente.

“Owen tem uma grande marca de mordida na parte de trás do pescoço e é uma pena que o árbitro não tenha visto isso”, Eustace disse à BBC Radio Lancashire. “É um incidente muito sério, ninguém gosta de ser mordido.

“Todo mundo está bravo com isso. Não é uma situação agradável de se estar. Tenho certeza de que as pessoas certas verão isso e nós cuidaremos disso.”

Uma fonte disse à ESPN que a Federação Inglesa de Futebol está ciente do incidente e agora está investigando.

Owen Beck parece ter sido mordido no pescoço por Milutin Osmajic durante a partida do Sky Bet Championship entre Preston North End e Blackburn Rovers. Dave Howarth – CameraSport via Getty Images

O ex-atacante do Liverpool Luis Suárez foi suspenso por 10 jogos pela FA em 2013 por morder Branislav Ivanovic, do Chelsea.

E embora ele tenha dito que não viu o incidente, o técnico do Preston, Paul Heckingbottom, disse que “não há espaço para mordidas”.

“Tudo o que posso dizer é que não há lugar para isso [biting] e sabemos que você não pode fazer isso”, disse Heckingbottom à Rádio Lancashire. “Tackles mal cronometrados e coisas assim são parte integrante do jogo, você os aceita.

“Qualquer coisa que não seja, sabemos como lidar com isso. Mas eu não vi nada, então estou apenas saindo [the media] dizendo que há um incidente.”