‘Faça o Super Bowl na Lua’: UFC e ESPN navegam em águas desconhecidas com o UFC 306 no Sphere

Dana White estava tão preocupado se conseguiria ou não produzir um show do UFC no Sphere que não parou para pensar se deveria.

Esta não é uma citação real de alguém falando sobre o CEO do UFC — é uma frase emprestada do filme clássico Parque Jurássico — mas a ideia por trás disso continua a mesma, já que a promoção de MMA busca realizar “o maior show de esportes de combate ao vivo que alguém já viu” no UFC 306 no Sphere em Las Vegas no sábado.

A arena de US$ 2,3 bilhões que apresenta uma tela de LED envolvente de resolução 16K no interior e 580.000 pés quadrados de tela de LED no exterior foi construída como um local para abrigar shows, filmes e eventos especiais, mas não necessariamente esportes. White prometeu mudar tudo isso depois de ficar impressionado com sua experiência em um show do U2 que ele compareceu ao lado da lenda da NFL, Tom Brady.

O desafio que White apresentou à sua equipe de produção foi encontrar uma maneira de não apenas incorporar os visuais únicos e impressionantes fornecidos pelo Sphere para o público presente, mas também descobrir como traduzir essa experiência para os fãs em casa. O UFC acabou contratando uma série de especialistas para ajudar a construir a produção do card, incluindo o vencedor de 14 Emmys Glenn Weiss, que produz premiações ao vivo como o Oscar, e até mesmo trazer membros da equipe que ajudaram a orquestrar a enorme turnê Eras de Taylor Swift para assumir esse empreendimento aparentemente impossível.

Mais de US$ 20 milhões depois, o UFC finalmente revela sua versão do Sphere na noite de sábado.

“Você entra nessas arenas, elas são feitas para esportes”, disse Glenn Jacobs, vice-presidente de produção de MMA da ESPN, ao MMA Fighting. “Sim, o Super Bowl é disputado em diferentes [stadiums] mas são estádios de futebol.

“Isso seria como dizer ‘Faça o Super Bowl na Lua’. Vá descobrir isso. É basicamente isso que é.”

Veterano de 32 anos na ESPN, Jacobs viu quase todos os grandes eventos esportivos já produzidos, mas até ele ficou chocado com a ideia de que o UFC levaria um card para o Sphere. O layout dentro do local não se prestava a um evento esportivo ao vivo, então isso criou todos os tipos de novos obstáculos para a equipe de produção enfrentar antes do evento de 14 de setembro.

“É quase difícil descrever”, disse Jacobs. “É tão diferente. Não são maçãs e laranjas. Essas coisas são completamente diferentes. Pense em quando você vai a um evento do UFC, quais são as coisas básicas? Há uma grande saliência sobre o octógono onde as luzes estão, há monitores — mas onde suas luzes ficam penduradas? O que Craig [Borsari, UFC head of production] e sua equipe estão fazendo é tão extraordinariamente ambicioso que é difícil até mesmo descrever para você.

“Há coisas que serão claramente espetaculares para os fãs. Haverá esses pequenos minifilmes realmente criativos, o cenário, todo o visual será inacreditável. Na verdade, todo o evento está sendo recriado. É algo completamente diferente.”

Como o UFC 306 está servindo tanto como um pay-per-view quanto como uma carta de amor aos esportes de combate no México, o show vai além da transmissão típica, bem como do que os fãs veem na arena.

Como revelado anteriormente, o plano é exibir seis filmes que serão exibidos entre cada luta no card principal contando a história dos esportes de combate no México. Cada filme tem apenas aproximadamente 90 segundos de duração, mas juntos são como um quebra-cabeça que requer que cada peça se encaixe para contar a história toda.

Também haverá visuais muito diferentes acontecendo durante as lutas porque o Sphere serve como um enorme pano de fundo para a ação que acontece no octógono. Ao contrário do típico card pay-per-view do UFC, onde o octógono é a única coisa no centro do palco, o local real no fundo receberá bastante atenção.

O UFC 306 promete ser uma experiência muito diferente, mas descobrir como tudo aconteceria coube à equipe de produção do UFC, juntamente com a ESPN, para garantir que as experiências ao vivo e televisionada funcionassem lado a lado.

“É por isso que Dana é tão brilhante”, disse Jacobs sobre o CEO do UFC. “Dana estabeleceu um padrão super alto e agora todos os envolvidos do lado do UFC e do nosso lado, novamente é aqui que Craig Borsari viveu por meses e é por isso que ele construiu essa equipe criativa de Vingadores — ele tem pessoas em sua equipe que trabalharam na turnê de Taylor Swift trabalhando neste evento. Ele tem que descobrir como viver de acordo com o padrão que Dana estabeleceu e estamos jogando exatamente no mesmo mundo com exatamente a mesma agenda.”

Talvez o maior desafio exigido pela ESPN seja descobrir como todo esse programa será transmitido para o público que assiste em casa, porque há muito mais pessoas do que aquelas que podem realmente comparecer ao evento.

Jacobs admitiu que essa foi provavelmente a tarefa mais assustadora de todas, porque uma coisa é fazer um show ao vivo inspirador, mas como isso funciona exatamente para as pessoas que assistem em casa?

“O que você está querendo dizer continua sendo um dos maiores desafios nisso”, disse Jacobs. “Porque você está essencialmente servindo a dois públicos diferentes. Há o público no Sphere e olha ao redor e sua cabeça está girando. É realmente uma maravilha tecnológica. Você está nele e é meio impressionante o quão legal ele é e a engenhosidade e a tecnologia criativa por trás dele. Isso é uma coisa.

“E o fã em casa que tem que experimentar isso através da caixa 16×9 na parede ou na tela do computador ou do telefone? Como é essa experiência? Não posso dizer o suficiente sobre o trabalho que Craig e [UFC senior vice president and coordinating producer] Zach [Candito] [have done] — esse evento já teria sido difícil o suficiente se eles não tivessem feito nada além disso nos últimos seis meses. Em vez disso, eles fizeram grandes pay-per-views da Austrália, Abu Dhabi, Fight Nights quase toda semana, Série Contender começou nesta janela. Não é como se eles não tivessem feito nada além disso. Mas eles ainda estão tentando fazer isso.”

O UFC elevando o nível para assumir uma missão como fazer um show no Sphere então exigiu que a ESPN seguisse o exemplo como parceira de transmissão da promoção. Enquanto a ESPN anuncia constantemente os próximos shows do UFC, particularmente quando se trata de pay-per-views, o próximo card em Las Vegas era diferente.

White construiu esse show tanto que qualquer coisa menos que uma experiência espetacular e única na vida para as eras seria quase uma decepção. Essa é exatamente a mentalidade que os executivos da ESPN abordaram ao expor os planos da rede para o UFC 306.

“Nós nos desafiamos”, disse Matt Kenny, vice-presidente de programação e aquisições da ESPN, ao MMA Fighting. “Onde sabemos o quanto o UFC investiu nisso. Gostamos de brincar que não sabemos nem metade do que está acontecendo para realmente fazer isso acontecer, mas sabemos o quão grande é. Os fãs são inteligentes. Eles sabem e eu acho que muitas vezes quando se trata de pay-per-view, você pode falar sobre um evento e tentar despertar interesse, mas tem que haver calor genuíno. Tem que haver interesse genuíno entre os fãs. Claramente esse é o caso aqui.

“A beleza deste evento é que ele tem apelo cruzado por causa do local. Por causa do enredo. Porque Dana está lá fora estabelecendo um padrão tão alto. Acho que há um fator de curiosidade natural. Os fãs querem fazer parte disso.”

Não é sempre que uma arena recebe tanta atenção quanto as lutas, mas é exatamente isso que está acontecendo com o UFC 306 no Sphere.

Jacobs acredita que o fator curiosidade vai atrair um público ainda maior do que o típico pay-per-view do UFC e talvez até mesmo igualar o interesse gerado quando superstars como Conor McGregor fazem uma aparição.

“A Sphere é essencialmente uma personagem aqui. De certa forma, a Sphere é a personagem”, disse Jacobs. “Então, o que vocês verão de nós em nosso primeiro show na quinta-feira, geralmente temos apenas um set em um evento do UFC — teremos um set, que é nosso set normal na Sphere e então teremos um segundo local inteiro montado em um telhado a alguns quarteirões de distância de onde você vê a Sphere ao fundo. Temos um drone. Temos Gilbert Melendez e Dominick Cruz no local para realmente discutir o que significa ter um estilo mexicano de luta. Temos Teddy Atlas no local para explicar por que Sean O’Malley é um striker tão perigoso, além do habitual Chael [Sonnen] e Anthony [Smith].

“Esta é de longe a maior cobertura de eventos do ano e isso inclui [UFC] 300, o que realmente quer dizer alguma coisa e nós enfrentaremos até mesmo o maior Conor [McGregor] brigas que tivemos durante o contrato com a ESPN.”

Da luta de abertura da noite até o evento principal, o UFC 306 tem muitas promessas a cumprir, mas será que esse show conseguirá corresponder às expectativas?

“Dana aspira entregar aos fãs esses momentos de ‘oh merda’”, disse Kenny. “Mesmo antes disso, acho que não faltarão esses momentos de ‘oh merda’, antes, durante e depois do evento.”