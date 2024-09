Família de Chino XL revela a dolorosa causa da morte do rapper

A declaração diz: “Com a mais profunda tristeza imaginável, compartilhamos a notícia de que nosso querido pai decidiu acabar com a própria vida. Tem sido a experiência mais dolorosa e pessoal das nossas vidas, mas em homenagem ao Mês de Conscientização sobre o Suicídio, decidimos compartilhar esta verdade. Papai espera que esta notícia possa ajudar outra pessoa a permanecer viva.”

Barbosa lutou ao longo da vida contra a depressão e em 2020 foi diagnosticado com insuficiência cardíaca congênita.

O escritório do legista do condado de Ventura lista sua causa oficial de morte como asfixia como resultado de enforcamento por ligadura.

Nas palavras coletivas de suas filhas: “Nosso pai era nossa rocha e nosso melhor amigo. Papai Urso nos amou e nos ensinou muito. Centenas de e-mails, textos, bate-papos e lindas postagens e comentários nas redes sociais nos mostraram que papai era uma fonte de força para tantos. Ele encorajou e confortou praticamente todos em seu caminho e deixou esta dimensão com um legado criativo intocável. Estamos muito gratos pelo tempo que passamos com papai e estamos impressionados com a imensurável manifestação global de amor de todo o mundo. Navegaremos para sempre por esta perda catastrófica e pediremos privacidade contínua.”