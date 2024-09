Músico brasileiro Sérgio Mendes morreu, TMZ descobriu. Ele morreu em Los Angeles.

Mendes foi um músico brasileiro mundialmente famoso que colaborou com grandes nomes do jazz Erva Alpert dar Bala de canhão Adderley ao longo de seus quase 60 anos de carreira.

Ele ganhou três prêmios Grammy e foi indicado ao Oscar em 2012 como co-escritor com John Legend na música “Real in Rio”, apresentada no filme de animação “Rio”.

Sua banda mundialmente famosa, Brasil ’66, ajudou a popularizar a bossa nova, um estilo jazzístico de samba.

O álbum “Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brasil ’66” de 1966 ganhou disco de platina, e sua música líder das paradas “Mas que Nada” foi posteriormente regravada com o Black Eyed Peas, em 2006.

Mendes foi tema do documentário de 2020 “Sérgio Mendes: Na Chave da Alegria”. Ele começou sua carreira como pianista clássico antes de ingressar no jazz e no boss nova.

Ele lançou seu álbum de estreia “Dance Moderno” em 1961, mas alcançou grande sucesso gravando com os músicos de jazz Cannonball Adderley e Herbie Mann.

Sua versão de 1967 da canção “The Look of Love” de Burt Bacharach tornou-se mais popular do que a canção de Dusty Springfield, que foi apresentada no filme de James Bond “Casino Royale” de 1967.

A causa da morte de Sérgio não foi divulgada imediatamente. Ele deixou sua esposa, Gracinha Leporaceuma cantora brasileira. Ele também teve 5 filhos.