Fantasy football free agent pickups Semana 2: Pickups para Puka Nacua

A NFL é uma liga “next man up” e, por extensão, sua liga de fantasy football também é. Você adquiriu seu time durante o draft da pré-temporada, mas são os movimentos que você faz conforme a temporada se desenrola que decidirão se você está indo para os playoffs ou planejando a próxima temporada. Toda semana, nós o ajudaremos a identificar os jogadores disponíveis em mais de 50% das ligas da ESPN cujo valor mudou para melhor e deve ser adicionado ao seu elenco como titulares ou como reservas inteligentes para seu banco.

O WR Puka Nacua do Los Angeles Rams foi descartado para o resto do jogo de domingo após sofrer uma lesão no joelho no primeiro tempo contra o Detroit Lions. Na temporada passada, Nacua estabeleceu recordes para o maior número de recepções (105) e jardas recebidas (1.486) por um novato na história da liga. Seus 161 alvos ficaram em sexto lugar na liga, então não é surpresa que muitos gerentes de fantasia estejam aguardando ansiosamente atualizações sobre seu status para a Semana 2 e além. Vamos entrar no waiver wire desta semana em todas as posições, começando com os recebedores que podem mais ajudá-lo a superar uma ausência prolongada de Nacua.

Com Nacua afastado, Tyler Johnson (não escalado nas ligas da ESPN) e Demarco Robinson (14,8% escalados) ambos se destacaram. Johnson terminou com sete alvos e 12,9 pontos de fantasia, enquanto Robinson teve sete alvos e 8,2 pontos. Da dupla, Robinson (que jogou em mais snaps e correu mais rotas) é minha reivindicação de waiver wire preferida. Ele teve um final forte na temporada passada, com média de 6,8 alvos, 63,8 jardas recebidas e 0,80 touchdowns por jogo. Contra uma secundária vulnerável do Arizona Cardinals na Semana 2, Robinson está firmemente no radar flex.

Rashid Shaheed, Santos de Nova Orleans (42,0%): Com a era Michael Thomas oficialmente encerrada, a cota de alvos de Shaheed deveria aumentar nesta temporada como o segundo recebedor do Saints, atrás de Chris Olave. Embora o time não tenha precisado muito deste último contra os Panthers, Shaheed aproveitou ao máximo suas oportunidades, pegando três de cinco alvos para 16,3 pontos de fantasia. Na temporada passada, ele liderou a liga com nove recepções de mais de 30 jardas aéreas, e marcou em seu primeiro alvo nesta temporada. Embora ele enfrente uma secundária difícil do Dallas Cowboys na Semana 2, Shaheed vale a pena adicionar ao seu elenco. Sua contagem de snaps e rotas executadas são semelhantes ao que Olave estava recebendo regularmente na temporada passada.

Brandin Cooks, Dallas Cowboys (29,7%): Os Cowboys estão com poucas opções confiáveis ​​de recepção atrás de CeeDee Lamb. O TE Jake Ferguson sofreu uma entorse do MCL no jogo de domingo contra o Cleveland Browns, mas ele ainda pode tentar jogar apesar da lesão. Na Semana 1, Cooks teve sete alvos e marcou 14,5 pontos de fantasia. Em sua carreira, o veterano recebedor tem uma média de 14,5 pontos de fantasia por jogo da temporada regular em que teve sete ou mais alvos. Na Semana 2, os Cowboys enfrentam uma secundária do Saints liderada pelo astro CB Marshon Lattimore, mas o veterano teve que deixar o jogo da Semana 1 devido a uma lesão no tendão.

Wan’Dale Robinson, New York Giants (6,8%): Robinson liderou os Giants com 12 alvos, o que empatou com o segundo maior número de alvos na liga na Semana 1, e ele é claramente um jogador-chave para Daniel Jones ao lado de Malik Nabers. Robinson terminou com 11,8 pontos de fantasia, mas teve uma profundidade média baixa de alvo, servindo principalmente como uma opção de checkdown para Jones. Para a Semana 2, ele está no radar flexível para aqueles em ligas mais profundas, especialmente com a secundária do Washington Commanders tendo sido incendiada pelo Tampa Bay Buccaneers na Semana 1.

Sucessos rápidos

Greg Dortch, Arizona Cardinals (1,6%): Enquanto Dortch liderou os Cardinals com seis recepções e 47 jardas de recepção contra o Buffalo Bills, há mais na história. Ele foi usado apenas em sets de 3-WR, o que limita seu impacto. Ele é mais adequado para gerentes em ligas mais profundas, especialmente porque o quarterback Kyler Murray teve uma média de apenas 2,9 jardas aéreas por conclusão na Semana 1.

Alec Pierce, Colts de Indianápolis (0,5%): Pierce teve o melhor jogo de sua carreira, acumulando 21,5 pontos de fantasia. No entanto, com apenas três alvos, será difícil para ele manter esse nível de produção, especialmente em um ataque do Colts que não deve ser pesado em passes com Anthony Richardson como quarterback. Dito isso, vale a pena esconder Pierce em ligas mais profundas.

Devaughn Vele, Denver Broncos (0,1%): Vele parece ter garantido seu lugar como o terceiro recebedor dos Broncos. Os únicos jogadores com mais snaps e rotas na Semana 1 foram Courtland Sutton e Josh Reynolds. É evidente que Vele construiu uma boa química com o QB novato Bo Nix; ele pegou todos os seus oito alvos e marcou 11,9 pontos de fantasia. Vale a pena considerá-lo para ligas mais profundas, mas pode ser melhor esperar e ver como as coisas se desenvolvem antes de entrar aqui.

Quarterbacks

Baker Mayfield, Tampa Bay Buccaneers (34%): Mayfield deu a volta por cima na carreira na temporada passada com os Buccaneers, terminando como QB10 da temporada, e ele continuou exatamente de onde parou, passando a bola para Mike Evans e Chris Godwin, uma das melhores duplas de WR da liga. Mayfield marcou 29,6 pontos de fantasia na Semana 1 contra os Commanders e se tornou apenas o sétimo jogador na história da liga a lançar para quatro touchdowns, completando 80% de seus passes em uma abertura de temporada.

Na Semana 2, Tampa Bay enfrenta os Lions, que permitiram 317 jardas de passe para Matthew Stafford na noite de domingo. Se você tem Jordan Love (joelho) em seu elenco, Mayfield deve ser seu principal alvo.

Matthew Stafford, Los Angeles Rams (35,8%): Falando em Stafford, ele dá aos gerentes de fantasy um piso sólido, mesmo que ele nem sempre ofereça o teto mais alto. Apesar de Nacua estar fora, Stafford ainda é uma opção sólida; Desde que se juntou aos Rams, ele tem uma média de 35,1 tentativas de passe e 17,4 pontos de fantasy por jogo. Além disso, a defesa do Arizona não é um oponente formidável na Semana 2 para o veterano.

Sucessos rápidos

Justin Fields, Pittsburgh Steelers (11,1%): Fields teve uma performance mediana contra o Atlanta Falcons na Semana 1, marcando apenas 11,9 pontos fantasy. Ele estava substituindo Russell Wilson, que estava afastado devido a uma lesão na panturrilha, mas não fez o suficiente para reivindicar claramente o cargo de titular. Apesar disso, os Steelers venceram, o que é um bom impulso para Fields; sua habilidade de correr o torna uma adição especulativa, especialmente se Wilson tiver que perder mais tempo. Pittsburgh ainda pode até considerar fazer de Fields o titular em algum momento, e se esse for o caso, observe que ele tem uma média de 17,5 pontos fantasy por jogo como titular em sua carreira.

Derek Carr, New Orleans Saints (4,4%): Carr não teve muito que fazer com os Saints dominando os Carolina Panthers, tentando apenas 23 passes. Ainda assim, ele foi eficiente, marcando 21,3 pontos de fantasia enquanto obtinha grande proteção de sua linha ofensiva. Foi uma estreia forte para o novo coordenador ofensivo Klint Kubiak. Os Saints enfrentam um desafio mais difícil na Semana 2 contra os Cowboys. Embora seu estoque tenha subido para todos os formatos, Carr seria uma escolha ainda melhor em superflex e outras ligas de dois QBs.

Sam Darnold, Minnesota Vikings (4,2%): Darnold parece ser um QB que vale a pena ser escalado no confronto certo, especialmente para gerentes em formatos superflex. Ele poderia ter tido uma Semana 1 de fantasia maior do que seus 14,6 pontos se os Giants tivessem sido mais competitivos. Não é aconselhável escalá-lo na Semana 2 contra o San Francisco 49ers, mas os Vikings enfrentam o Houston Texans na Semana 3 e o Green Bay Packers na Semana 4 — ambas situações muito mais favoráveis.

Jameis Winston, Cleveland Browns (0,2%): Deshaun Watson teve o pior jogo de sua carreira no domingo contra os Cowboys, com média de apenas 2,6 jardas aéreas por conclusão de passe, a menor marca que ele já registrou. Watson também postou um QBR total de 9,4, que é o menor que ele já teve em um jogo com tentativas de passe de dois dígitos. Winston pode ser uma adição especulativa que vale a pena para gerentes em ligas superflex mais profundas, apenas no caso de ele ter a chance de assumir o show em Cleveland.

Correndo para trás

Bucky Irving, Tampa Bay Buccaneers (20,7%): Rachaad White teve uma média de 19,8 toques por jogo na temporada passada, o que foi um grande fator para ele terminar em RB4. Na Semana 1 contra os Commanders, embora White tenha tido 21 toques, Irving conseguiu ver 11 toques e teve a chance de mostrar sua versatilidade. O novato é um corredor comprovado, com 2.238 jardas corridas em suas duas últimas temporadas no Oregon, classificando-se em 10º lugar no FBS. Ele é definitivamente um ótimo jogador para guardar no seu banco. Na Semana 2, os Buccaneers enfrentarão os Lions, que permitiram 163 jardas corridas para os Rams no domingo.

Alexander Mattison, Las Vegas Raiders (10,2%): Zamir White terminou a Semana 1 com 15 toques e 4,6 pontos de fantasia. Mattison, enquanto isso, transformou seus nove toques em 16,2 pontos de fantasia, graças a um touchdown de recepção de 31 jardas. Esta foi a quarta pontuação de recepção de Mattison nas últimas duas temporadas, empatando com outros cinco running backs para o quarto maior número neste período. Apenas Christian McCaffrey (7), Saquon Barkley (5) e Jerome Ford (5) conseguiram mais. Mattison também jogou em mais snaps do que White, então, embora o backfield dos Raiders ainda seja provavelmente um comitê daqui para frente, vale a pena esconder Mattison caso ele defenda o papel principal nas próximas semanas.

Sucessos rápidos

Tanque Bigsby, Jacksonville Jaguars (4,6%): A comissão técnica dos Jaguars mencionou nesta offseason que gostariam de envolver mais Bigsby para ajudar a aliviar a carga de trabalho de Travis Etienne Jr., e vimos isso acontecer na Semana 1 contra os Dolphins. Enquanto Etienne jogou em mais snaps, tanto ele quanto Bigsby tiveram um número similar de toques. Guarde e monitore Bigsby para ver se ele tem ação suficiente para garantir jogo flexível daqui para frente. Além disso, se Etienne perder algum tempo, os Jaguars parecem estar confortáveis ​​em contar com Bigsby para preencher a lacuna.

Justiça Hill, Baltimore Ravens (3,3%): Foi surpreendente ver Hill jogar em quase tantos snaps quanto Derrick Henry contra os Chiefs na última quinta-feira à noite. Hill foi usado principalmente em situações de passe, enquanto Henry lidou com a maioria das tarefas de corrida. Com os Ravens jogando catchup durante boa parte do jogo, Hill terminou com 11,5 pontos de fantasia, principalmente pegando seis em seus oito alvos para 65 jardas. Embora ele possa não oferecer valor autônomo como uma opção flexível fora de ligas muito profundas, Hill definitivamente vale a pena ser o reserva de Henry.

Extremidades apertadas

Isaiah Provável, Baltimore Ravens (9,8%): Likely estava fortemente envolvido no jogo de passes de Baltimore — mesmo com um Mark Andrews saudável — o que surpreendeu muitos gerentes de fantasy. Likely terminou o jogo com 12 alvos e 26,1 pontos de fantasy. Outra conclusão importante é que Likely e Andrews jogaram em um número semelhante de snaps e executaram um número semelhante de rotas. Likely também está cortando o total de snaps de Andrews quando os Ravens estão com 11 pessoas. Se essa tendência continuar, será mais fácil inserir Likely com confiança em escalações de fantasy. Se você precisa de um tight end, Likely deve ser sua principal prioridade. Parece que o hype da offseason em torno dele em Baltimore foi justificado.

Colby Parkinson, Los Angeles Rams (1,5%): Parkinson jogou em quase todos os snaps de TE para os Rams na noite de domingo contra os Lions. Apenas Robinson e Cooper Kupp correram mais rotas do que Parkinson. Com Tyler Higbee na lista de PUP e sem cronograma atual para um retorno, Parkinson se tornou um jogador de todas as descidas. Ele terminou com cinco alvos e 8,7 pontos de fantasia. Se você perder Likely, Parkinson é um plano de contingência sólido.