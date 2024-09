Fãs de Caitlin Clark são criticados por serem “tóxicos, racistas, sexistas e violentos” com outra estrela da WNBA

EA rivalidade entre Caitlin Clark e Angel Reese tem sido um assunto quente desde os tempos de faculdade, provocando debates intensos e trocas acaloradas no tribunal. Mas recentemente, alguns fãs levaram as coisas longe demais, cruzando linhas que nunca deveriam ser cruzadas. Agora, a estrela aposentada da WNBA Renée Montgomery está intervindo para abordar o comportamento perturbador.

Anjo Reese compartilhou corajosamente suas experiências com o abuso racial que ela recebeu de alguns fãs de Clark. Perturbadoramente, alguns indivíduos até criaram imagens falsas de IA com classificação xxx de Reese e as enviaram para sua família. Esse comportamento terrível levou Montgomery, que jogou na WNBA de 2009 a 2019, a fale contra esses fãs extremistas sobre ela Montgomery & Companhia podcast.

Caitlin Clark escapa de suspensão após fãs pedirem para ela moderar atitude

Montgomery não se conteve e disse: “Algo sinistro está acontecendo online com a base de fãs de Caitlin e esses fãs que precisa ser resolvido“Ela deixou claro que esse tipo de comportamento não é representativo da maioria dos fãs.

“Muitos fãs nas redes sociais sentem o mesmo – isso não é uma representação de nós. Vocês não gostam de nós, eles não gostam de nós“, ela acrescentou. Montgomery enfatizou que, embora seja normal que os fãs sejam apaixonados e até mesmo antagônicos, cruzar para o racismo, sexismo e violência é inaceitável. “Tudo bem ser um hater em esportes, odiar em esportes faz parte do jogo. Mas ser racista, sexista e violento com suas palavras – vamos lá, o que estamos fazendo?“

Angel Reese detalha abuso horrível de fãs

Ela também destacou que Caitlin Clark não está encorajando ou tolerando esse ódio. Reese elogiou Clark como um “jogador incrível” e não acredita que Clark apoie essa negatividade. No entanto, Montgomery sente que os elementos odiosos infelizmente encontrou um lugar entre os fãs de Clark.

Nela Anjo sem desculpas podcast, Reese revelou a extensão do abuso que sofreu. “Às vezes é muito desrespeitoso“, disse ela, observando que lidou com racismo significativo e até recebeu ameaças de morte. “Quando se trata de ameaças de morte – estou falando de pessoas que vêm até meu endereço e me seguem até em casa – tudo se resume a isso.”

Apesar de seus momentos competitivos na quadra, tanto Reese quanto Clark demonstraram respeito pelos talentos um do outro. Clark minimizou a noção de uma rivalidade pessoal, afirmando: “Tenho certeza de que as únicas pessoas que veem isso como uma rivalidade são vocês.” Ela acrescentou: “Para nós, é apenas um jogo de basquete. É isso que é. Se vai ajudar a levar o jogo adiante, então com certeza (ela é uma rival). Isso é incrível. É isso que deveria ser.”