Fãs de Raiders e Chargers entram em briga violenta e sangrenta no SoFi Stadium

Houve muita ação em campo durante o Chargers vs. Jogo dos Raiders no domingo – mas houve ainda mais fora do campo de futebol… com torcedores de ambos os times entrando em brigas violentas durante a tarde.

Um dos maiores aconteceu fora do Estádio SoFi, perto de um dos estacionamentos… quando um torcedor em um Divino Diabo camisa foi jogada no chão por um torcedor do Chargers balançando alguns Derwin James tópicos.

Você pode ver no vídeo capturado por um espectador, um Max Crosby fã tentou intervir para acabar com as coisas … mas ele foi rapidamente atingido no rosto não apenas pelo fã dos Raiders – mas por uma mulher também.

Eventualmente, o torcedor de Deablo foi atingido por um soco que o jogou no chão novamente… e foi então que os torcedores de Crosby e James descarregaram feno no rosto do homem.

Confira a filmagem, os caras acertaram tantos golpes que até sangrou o torcedor.

A mulher na briga então se envolveu novamente na confusão – puxando o torcedor de Crosby da pilha, e depois de mais alguns momentos de briga, o torcedor de Crosby a jogou no chão antes de deixar a área.

Enquanto isso, dentro do estádio, dois torcedores do Raider entraram em cena com alguns torcedores do Chargers nos assentos – levando a uma enxurrada de socos entre os homens.

Os torcedores pareciam inspirados pela ação em campo, já que os jogadores dos dois times brigaram no final da partida de domingo… com o recebedor do Chargers Josué Palmer e cornerback dos Raiders Jack Jones ambos foram expulsos por seus papéis na briga.