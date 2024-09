Fãs e jogadores do Blue Jackets lamentam Johnny e Matthew Gaudreau em vigília

COLUMBUS, Ohio — Fãs e jogadores do Columbus Blue Jackets se reuniram para uma emocionante vigília à luz de velas do lado de fora da arena do time na quarta-feira à noite para lembrar Johnny Gaudreau e seu irmão Matthew, que morreram na semana passada quando foram atropelados por um suposto motorista bêbado enquanto andavam de bicicleta em seu estado natal, Nova Jersey.

A multidão de aproximadamente 1.000 pessoas do lado de fora da Nationwide Arena foi encorajada às 19h49 a acender suas velas. Pelos próximos 13h21 — para a camisa número 13 de Johnny e a número 21 de Matthew — eles ficaram em silêncio, em memória, assistindo a uma tela de vídeo próxima enquanto uma apresentação de slides mostrava os irmãos desde a infância, passando pela adolescência e chegando ao hóquei universitário, os profissionais, casamentos, batizados e vidas cheias de alegria e amor.

Cercados por um memorial de 6 metros de profundidade e 12 metros de largura com camisas, velas, balões, bichos de pelúcia, garrafas de Gatorade e sinalização, os jogadores, incluindo o capitão Boone Jenner, o defensor Erik Gudbranson e o atacante Cole Sillinger, compartilharam memórias e inspirações que ganharam ao conhecer Johnny Gaudreau.

Centenas de fãs enlutados e jogadores do Columbus Blue Jackets se reuniram do lado de fora da arena do time na quarta-feira à noite para uma emocionante vigília à luz de velas para lamentar a perda de Johnny Gaudreau e do irmão Matthew. AP Photo/Joe Maiorana

Gudbranson conhecia Gaudreau há mais tempo, desde a época em que eram companheiros de equipe no Calgary Flames. Ele fazia a multidão rir compartilhando histórias de Gaudreau mal chegando a tempo para todas as reuniões da equipe e como ele conseguia sair do vestiário em seu terno antes de Gudbranson tirar seus patins.

“Uma coisinha que eu fazia com John era pegá-lo no colo e dar-lhe um abraço de urso, e eu não o largava até que ele me dissesse que me amava”, Gudbranson contou à multidão. “Ele não me disse por um longo tempo. Eu sei que aqui em cima era porque ele gostava do abraço. Nós sentimos muita falta dele.”

Quando o cronômetro terminou de contar e cera de vela e lágrimas se misturaram nos tijolos do lado de fora da arena, os cânticos começaram: “Johnny Hockey, Johnny Hockey, Johnny Hockey”.

Às 8:08, os jogadores voltaram para dentro do prédio como um só. Uma vigília semelhante foi planejada para Calgary.

Mais cedo, em Columbus, os jogadores e o gerente geral Don Waddell tentaram dar sentido à tragédia sem sentido.

“Embora haja um buraco enorme em nossa escalação, há um ainda maior em nossos corações”, disse Waddell, reconhecendo que ainda há dúvidas sobre como o time seguirá em frente. “Nosso foco imediato é apoiar a família Gaudreau e apoiar uns aos outros enquanto continuamos a lamentar a perda de Johnny e Matthew.”

Waddell disse que o time vai olhar para seus líderes. Jenner, que é capitão desde 2021, disse que os Blue Jackets devem perseverar e apoiar uns aos outros como uma unidade coletiva.

“Como uma equipe, vamos superar isso juntos”, disse Jenner. “Vamos lamentar, chorar, ser vulneráveis ​​e apoiar uns aos outros a cada passo do caminho, mas vamos perseverar porque sei que é isso que Johnny gostaria.”

Gudbranson disse que, embora tenha lutado para encontrar conexões consistentes com muitos companheiros de equipe, a maneira única de Gaudreau de deixá-lo louco os uniu.

“Você continuará a me inspirar a ser como você”, disse Gudbranson.

Gaudreau recusou mais dinheiro do New Jersey Devils para assinar um contrato de sete anos e US$ 68,25 milhões com o Blue Jackets em 2022.

O defensor Zach Werenski destacou a decisão de Gaudreau de se mudar e abraçar a cidade de Columbus.

“Você trouxe tanta alegria e excitação para esta cidade”, disse Werenski. “Eu nunca vi nada parecido.”

Os irmãos Gaudreau estavam pedalando em uma estrada em Oldmans Township na quinta-feira à noite quando um homem dirigindo um SUV na mesma direção tentou ultrapassar dois outros veículos e os atingiu por trás por volta das 20h, de acordo com a Polícia Estadual de Nova Jersey. Eles foram declarados mortos no local.

A polícia disse que o motorista, Sean M. Higgins, de 43 anos, era suspeito de estar sob influência de álcool e acusado de duas acusações de morte por acidente de trânsito, além de direção imprudente, posse de recipiente aberto e consumo de álcool em veículo motorizado.

Gudbranson encerrou sua declaração com uma mensagem às pessoas que consideram dirigir sob influência de álcool.

“Se você pensa em dirigir depois de algumas cervejas ou de uma noite divertida, por favor, por favor, por favor, não faça isso”, disse Gudbranson. “Encontre um caminho para casa.”

Na apresentação anual de novatos da NHLPA, nos arredores de Washington, o diretor executivo do sindicato, Marty Walsh, disse que a trágica situação estava tendo efeitos abrangentes no hóquei.

“As mortes de Johnny e seu irmão estão impactando muitos jogadores na liga como um todo e, obviamente, estão impactando sua alma mater, Boston College, e as pessoas em Boston”, disse Walsh. “As homenagens são lindas de ver. Só temos que continuar a apoiar a família o melhor que pudermos.”