FIFA emite alerta sobre site de revenda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026

Na quarta-feira, a FIFA alertou os fãs contra a compra de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em “sites de venda de ingressos não oficiais”, em resposta a um pedido de comentário da ESPN sobre vendas especulativas de ingressos em sites de revenda de ingressos nos Estados Unidos e no México.

Os ingressos individuais para a próxima Copa do Mundo não estarão à venda até o final de 2025, apesar da propaganda atual em mercados secundários. Pacotes de hospitalidade, no entanto, começarão a ser oferecidos aos fãs até o final de 2024.

“Os ingressos para a 26ª Copa do Mundo da FIFA™ serão vendidos exclusivamente via FIFA.com/tickets, com vendas previstas para começar no final de 2025. A FIFA aconselha todos os fãs que desejam comparecer ao torneio a comprar ingressos somente de fontes oficiais e a tomar cuidado com sites de venda de ingressos não oficiais que alegam já estar vendendo ingressos”, disse a FIFA em um comunicado à ESPN. “Os fãs que desejam receber informações sobre como solicitar ingressos para a 26ª Copa do Mundo da FIFA™ podem se registrar em FIFA.com/tickets e seguir as instruções simples de registro.

“A FIFA manterá os fãs registrados atualizados com as últimas notícias e informações sobre 26 ingressos para a Copa do Mundo da FIFA™.”

A FIFA não confirmou neste momento se medidas legais serão tomadas contra sites que oferecem ingressos não oficiais para o evento, com listagens já aparecendo no StubHub, Vivid Seats e viagogo.

Em 2018, a FIFA entrou com uma queixa criminal contra o site de revenda de ingressos viagogo AG por oferecer ingressos fraudulentos para a Copa do Mundo na Rússia.

A organização citou uma “violação da lei sobre concorrência desleal” contra o site, em um esforço para acabar com as práticas comerciais de canais de distribuição não autorizados. Na época, outras partes interessadas também entraram com queixas criminais contra a viagogo, de acordo com a FIFA.

Todo o mercado de revenda de ingressos atualmente faz parte de uma investigação maior do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, depois que ele entrou com uma ação antitruste no início deste ano contra a Ticketmaster e sua empresa controladora Live Nation Entertainment. O órgão regulador os acusou de administrar um monopólio ilegal sobre eventos ao vivo na América e pediu a um tribunal que acabasse com o sistema que sufoca a concorrência e aumenta os preços para os fãs.

O escritor da ESPN Cesar Hernandez contribuiu para esta história.