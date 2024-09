FIFA nomeará oito sedes da Copa do Mundo de Clubes no sábado em festival de Nova York

A Fifa deve anunciar os locais da Copa do Mundo de Clubes de 2025 no sábado, no Global Citizen Festival, na cidade de Nova York, informou a entidade máxima do futebol mundial na sexta-feira.

O torneio acontecerá de 15 de junho a 13 de julho do próximo ano em oito estádios nos Estados Unidos. Fontes disseram anteriormente à ESPN que o Rose Bowl em Pasadena, Califórnia, estava entre os locais selecionados para sediar os jogos.

Inter&Co Stadium (Orlando, Flórida), Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Hard Rock Stadium (Miami), Lincoln Financial Field (Filadélfia), Red Bull Arena (Harrison, Nova Jersey), MetLife Stadium (East Rutherford, Nova Jersey) e O Lumen Field (Seattle) também será anunciado no sábado, disseram fontes à ESPN.

A ESPN informou anteriormente que a Copa do Mundo de Clubes será disputada principalmente na Costa Leste dos Estados Unidos para evitar qualquer confronto com os jogos da Copa Ouro de 2025 centrados na Costa Oeste do país, de 14 de junho a 6 de julho.

A qualificação do Seattle Sounders para a Copa do Mundo de Clubes complicou a logística, levando a FIFA a incluir o Lumen Field como sede, disseram fontes à ESPN.

A FIFA enfrentou reações adversas de outras entidades do futebol para a organização deste torneio, incluindo a FIFPRO e a Associação de Futebolistas Profissionais da Inglaterra, já que muitas levantam preocupações sobre o congestionamento do calendário e o aumento dos jogos. A Premier League, em particular, questionou o calendário do torneio durante a janela de verão, período normalmente usado para janelas internacionais, comentaram fontes à ESPN.

Apesar das preocupações, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, deu luz verde à competição para 2025 e implementou várias mudanças. A próxima edição da competição terá agora 32 equipes competindo, depois que a FIFA anunciou uma expansão de seu formato de sete clubes em 2023.

Doze equipas europeias, incluindo Real Madrid e Manchester City, representarão a UEFA na competição, com seis clubes sul-americanos a ocuparem as vagas da CONMEBOL. Ásia (AFC), África (CAF) e América do Norte e Central (Concacaf) recebem quatro clubes cada, com a Oceania (OFC) recebendo uma vaga e uma posição final indo para os EUA como país anfitrião.

Informações de Mark Ogden da ESPN contribuíram para este relatório.