Fifa proíbe Samuel Eto’o de jogar em Camarões por seis meses

O grande camaronês Samuel Eto’o foi proibido pela FIFA na segunda-feira de assistir a qualquer jogo da seleção nacional durante seis meses.

Eto’o, que é presidente da Federação Camaronesa de Futebol desde 2021, enfrentou duas acusações em um incidente na Copa do Mundo Feminina Sub-20, na Colômbia, em 11 de setembro.

A Fifa não especificou detalhes do que aconteceu na partida das oitavas de final em que o Brasil venceu Camarões por 3 a 1 após prorrogação.

Eto’o foi julgado por ter violado regras disciplinares relacionadas a “comportamento ofensivo e violações dos princípios de fair play” e má conduta de árbitros, disse a Fifa.

“A proibição imposta ao Sr. Eto’o o impede de assistir a partidas masculinas e femininas envolvendo [Cameroon] equipes de todas as categorias e faixas etárias”, afirmou a Fifa em comunicado.

Eto’o, de 43 anos, jogou pelos Camarões em quatro Copas do Mundo e conquistou títulos consecutivos da Liga dos Campeões com Barcelona e Inter de Milão, em uma carreira histórica como um dos principais atacantes do futebol.