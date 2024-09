Filho de Ryan Routh é preso por pornografia infantil

O filho de Ryan Routh – o suposto suposto Donald Trump assassino – foi preso por posse de pornografia infantil.

TMZ colocou as mãos nos documentos judiciais … revelando Orã Routh foi levado sob custódia depois que os investigadores disseram ter encontrado centenas de arquivos de pornografia infantil durante uma busca em sua casa no condado de Guilford, na Carolina do Norte, no sábado.

A busca estava “em conexão com uma investigação não relacionada à exploração infantil” – e um porta-voz do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Médio da Carolina disse à ABC News que a investigação não relacionada estava ligada ao seu pai, Ryan, que ainda está preso sem fiança. aguardando seu julgamento.

Na denúncia criminal, os investigadores afirmam ter encontrado vídeos de uma “conhecida série de pornografia infantil criada fora do estado da Carolina do Norte” armazenados em um cartão SD de um Samsung Galaxy Note no quarto de Oran, junto com outro Galaxy Note que estava em posse de Routh.

A denúncia detalhou algumas descrições gráficas dos vídeos e bate-papos de julho, que os investigadores acreditam ter sido a forma como Oran conseguiu o conteúdo.

Oran enfrenta duas acusações: recebimento de pornografia infantil e posse de pornografia infantil. Ele deve fazer sua primeira aparição em um tribunal federal da Carolina do Norte ainda hoje.