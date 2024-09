Firas Zahabi aconselha Merab Dvalishvili a melhorar sua taxa de finalização ‘péssima’, ou isso pode ser ‘desastroso para sua carreira’

Firas Zahabi, o treinador principal da lenda do UFC Georges St-Pierre, ficou impressionado com o wrestling de Merab Dvalishvili no UFC 306, mas se o novo campeão peso galo quiser se tornar uma grande estrela, ele terá que mudar seu estilo.

Dvalishvili ganhou uma decisão unânime contra Sean O’Malley no evento principal do card pay-per-view mais recente do UFC no início deste mês. Zahabi conhece Dvalishvili como pessoa e como lutador, mas ele gostaria de ver “The Machine” conseguir algumas vitórias que não envolvam os juízes.

“No chão, rapazes, vou dizer uma coisa, Merab nunca finaliza”, disse Zahabi no canal do YouTube da Tristar Gym. “Olha, eu amo Merab… Eu amo a personalidade dele. Eu amo a loucura, eu amo o fato de que no começo do Round 1, Merab está gritando no corner de O’Malley. … Ele é um personagem muito charmoso e adorável. Dana White o chamou de idiota, ele disse, ‘Ahhh, esse cara é um idiota.’ … A única coisa que você pode prever sobre Merab é que ele vai atirar nessa queda. Seu cardio é incomparável.

“O lado bom sobre Merab é que seu cardio é incrível. Sua personalidade é incrível. O lado ruim sobre Merab é que ele não termina — ele nem chega perto de terminar.”

Ao longo da impressionante corrida de campeonato de St-Pierre, ele também tomou sua cota de decisões. Embora isso lhe dê vitórias, pode não fazer com que a base de fãs o apoie.

Zahabi estava junto com “Rush”, até que St-Pierre derrotou Michael Bisping no UFC 217 em novembro de 2017 para capturar o título dos médios em sua luta final. A esperança de Zahabi é que Dvalishvili possa começar a adicionar paradas ao seu currículo, e acredita que se ele não fizer isso, os fãs se voltarão contra ele — e rapidamente.

“Seu histórico de finalização é péssimo, tenho que ser honesto”, disse Zahabi. “Estou dizendo a vocês, eu amo o cara, ele é um campeão mundial. Eu acho ele incrível. No entanto, sua taxa de finalização — imagine que você pode derrubar quase todo mundo com quem já lutou, e você literalmente só tem uma finalização. Isso não faz sentido algum. … Você está literalmente derrubando todo mundo, como é que você nunca termina?

“Ele precisa ter cursos aprofundados e superprofundados sobre como finalizar — submissão, ground-and-pound — ele tem que mudar seu estilo. E ele pode fazer isso. Ele é um cara muito talentoso e inteligente. Ele precisa fazer isso, porque se ele não fizer, os fãs vão ficar enjoados dele. … Eles vão ficar enjoados dele correndo pelo ringue e apenas derrubando as pessoas. Eles vão ficar enjoados disso. Ele tem que entreter a multidão, ele tem que mostrar habilidade de finalização. Se ele não fizer isso, pode ser desastroso para sua carreira.”