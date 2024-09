Fists perdidos: Bryanna Power slam knockout esmaga oponente na lona

Bem-vindos à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas do mundo todo que podem ter sido esquecidas nestes tempos agitados, em que parece que há um show de MMA a cada dois dias.

No mês passado, discuti algumas finalizações nas quais o determinismo nominativo pode ter desempenhado um papel e, embora eu pessoalmente não acredite nesse tipo de coisa, acontecimentos recentes em esportes de combate estão dando à teoria cada vez mais validade.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores KOs e finalizações, e para @Grabaka_Hitman para carregar muitos dos clipes que você vê aqui. Siga-os e contribua no Patreon se puder.)

Bryanna Power vs. Bellana Spelt

Dizer que Bryanna Power fez jus ao seu nome aqui seria um eufemismo:

Em um evento do New England Fights em Portland, Maine, o peso galo amador pegou a oponente Bellana Spelt no ar e a dobrou ao meio com um golpe concussivo. Isso pareceu tão desagradável em câmera lenta e, embora Spelt pudesse estar se recuperando quando o árbitro encerrou a luta, você não pode culpá-lo por errar por excesso de cautela aqui. Se alguma coisa, ele talvez quisesse pausar a ação para ter certeza de que o impacto não quebraria o tatame.

Puro poder, de fato.

Niklas Stolze vs. Mateus Kohout

Agora, vamos do cenário amador para um ex-profissional do UFC competindo em um evento da Oktagon em Oberhausen, Alemanha.

Niklas Stolze teve uma infeliz sequência de 0-3 com a promoção americana após enfrentar uma competição acirrada (ele foi o primeiro dos cinco resultados consecutivos de Benoit Saint Denis) e agora se encontra lutando de volta em seu país natal. Não há vergonha nisso e você certamente não pode discutir os resultados.

No co-evento principal deste último sábado, Stolze acertou uma linda joelhada voadora que Matous Kohout desviou e então finalizou com um explosivo 1-2. Ele não fará 32 anos até dezembro, então se Stolze conseguir mais algumas vitórias, não se surpreenda se ele for chamado para preencher uma vaga na próxima vez que o UFC tiver um card perto de sua região em breve.

Jhonatan Cordeiro vs. Toni Maciel

O peso leve brasileiro Jhonatan Cordeiro também conseguiu um nocaute com um golpe espetacular, girando o pedal antes de mandar o protetor bucal do oponente pelos ares com um golpe de esquerda.

Esse bocal é perdido se foi. Está no mesmo reino da guitarra que o Prince jogou para o céu uma vez.

Você pode assistir a uma repetição gratuita do Metanoia FC: Premium no YouTube.

Zelim Zubairaev vs. Axel Nobou

Emile Vujakovic x Arturs Ozolins

Summer Onley x Flordinice Muniz

Ryan Hewitt contra Redgie Hingston

Saeed Abi-Issa contra Bernie Liu

Radley Da Silva vs. Drake Randall



Quanto ao restante dos melhores resultados de MMA desta semana, tudo o que você precisa fazer é carregar seu confiável UFC Fight Pass para conferi-los.

No Fight Club Rush 21 em Estocolmo, Suécia, Zelim Zubairaev aplicou um Uno reverse card em Axel Nobou, transformando a defesa de submissão em ataque num piscar de olhos.

No Full Contact Contender 39 em Liverpool, Inglaterra, Emile Vujakovic acertou um soco giratório tão rápido e limpo que quase pareceu acidental.

Quando estiver em dúvida, gire! Nunca dá errado no MMA. Nunca, nunca. Taxa de sucesso de cem por cento, assim como pular o gilly.

Não sei o que Summer Onley está fazendo para treinar essa mão direita, mas ela estava ansiosa para exibi-la enquanto brutalizava o queixo de Flordinice Muniz.

Olha como ela jogou a cabeça do Muniz para trás com aquele último tiro. Trabalho horrível.

Há ganchos curtos e também o que o amador Saeed Abi-Issa conseguiu no Battlefield Fight League 81 em Vancouver, Canadá.

Estou lhe dizendo, os lutadores às vezes só jogam coisas para fora e nem sabem o que estão fazendo. Neste caso, o que Abi-Issa estava fazendo era marcar um nocaute de destaque, mesmo que esse não fosse o plano quando ele jogou esta luva para fora. Esse é um soco tão curto. Esse é o Gustavo Balart dos socos.

Se você está procurando um golpe com um pouco mais de força, não deixe de conferir o nocaute absurdo com um chute giratório de calcanhar de Radley Da Silva, caso você tenha perdido.

Pennueng Paeminburi vs. Inca Petsimuen

Agora que a mistura das artes marciais acabou, não poderíamos terminar o destaque desta semana sem mencionar Pennueng Paeminburi.

Pennueng demonstrou velocidade, flexibilidade e coordenação sobrenaturais aqui, pegando um chute de Inca Petsimuen e então destruindo-o com um chute alto.

Aproveitar.

Não posso nem culpar o árbitro por não fazer uma daquelas defesas virais do Muay Thai porque ninguém — especialmente Inca — previu isso.

Assista ao replay completo do Suek Nam Thai Kiatphet TKO no YouTube.

